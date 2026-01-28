Condenan a la Xunta a indemnizar a los padres de un menor que sufrió un posible acoso escolar

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG, por sus iniciales en gallego) ha condenado a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los progenitores de un menor en concepto de responsabilidad patrimonial por daños padecidos por su hijo menor de edad ante un posible acoso escolar durante el curso 2022-2023, informa EFE.

Según la sentencia del 23 de enero que ha publicado este miércoles el TSXG, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por el padre y la madre del menor contra la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

La Sala entiende que la responsabilidad patrimonial deriva de los daños padecidos por el menor, “asociados a una actuación insuficiente en la respuesta de la administración educativa a una supuesta situación de acoso escolar denunciada por sus padres”.

Tras analizar los hechos y la actuación de la administración, concluye que, aunque no se pudo declarar la existencia de acoso escolar, sí se evidenció una actuación administrativa deficiente en la respuesta a la situación, lo que generó un daño al menor.

En la sentencia, los magistrados señalan "una más que probable insuficiencia en las labores de investigación de la situación, así como un nivel débil de protección al menor una vez iniciado el protocolo". Por ello, añaden que es posible “observar una actuación poco coordinada, errática, hasta se podría decir que improvisada, en la respuesta ofrecida por parte del centro en su atención al menor".

Se refieren tanto a la tramitación del protocolo en su fase previa de investigación como, "probablemente", en la fase de implementación de las medidas necesarias para responder a la situación, "incluso habiendo rechazado la administración la existencia de ese acoso escolar”.

La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.