El Constitucional rechaza el veto de la Asamblea de Madrid a preguntas sobre Miguel Ángel Rodríguez

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Socialista Madrileño en la Asamblea contra un acuerdo de la Mesa de la cámara que no admitió a trámite cinco preguntas formuladas por el propio PSOE.

La sentencia, en la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, recoge que la inadmisión de las preguntas no estaba suficientemente motivada. Establece que las cuestiones afectaban al ámbito de la comunidad autónoma y no estaban desvinculadas de la competencia o gestión del Consejo de Gobierno.

Por todo ello, la sentencia aclara que la inadmisión de las preguntas supone una limitación no justificada del derecho de la recurrente a formular preguntas al Consejo de Gobierno.

Las cuestiones presentadas por el Grupo Socialista preguntaban la valoración del gobierno autonómica del cumplimiento del código ético por parte de altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y, en concreto, del jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.

La Mesa de la Asamblea las inadmitió con la base de que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso no forma parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.