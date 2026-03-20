Cooperación internacional: por qué sigue siendo imprescindible

En un contexto internacional marcado por las crisis humanitarias, la desigualdad, el cambio climático y las tensiones geopolíticas, la cooperación internacional vuelve a ocupar un lugar central en el debate político. También en España, donde en los últimos años se han intensificado los discursos que cuestionan su utilidad, su transparencia y el destino de los fondos públicos dedicados a esta política.

infoLibre organiza, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el foro España y la cooperación internacional: qué se hace y por qué importa, el próximo lunes 23 de marzo a las 12:30 horas. Un encuentro para analizar el valor estratégico y humanitario de una política pública cada vez más cuestionada y que será retransmitido en directo en infoLibre.es y en el canal de YouTube del diario.

El formato combina una conversación inicial con una mesa de debate posterior. En el primer bloque, Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, entrevistará a Antón Leis, director de AECID. Justos abordarán algunas de las cuestiones que suelen aparecer en torno a la cooperación internacional: qué es exactamente, cómo se estructura, dónde invierte España, con qué criterios se seleccionan y evalúan los proyectos y qué papel desempeña esta política en la acción exterior y humanitaria.

La segunda parte del encuentro estará centrada en la cooperación sobre el terreno y en sus efectos concretos. En ella participarán Jesús Rogado, subdirector de Contextos Humanitarios y Diplomacia Humanitaria; Mario Fanjul, coordinador de la OCE de Etiopía; Arantxa Oses, coordinadora de Emergencias y Ayuda Humanitaria de Save the Children España; e Iliana Olivié, profesora de Economía Aplicada en la UCM e investigadora principal del Real Instituto Elcano. El debate estará moderado por Marta Gesto, directora general de infoLibre.

A lo largo de la mesa se abordarán cuestiones como el impacto social, económico e institucional de los proyectos, la relación con los socios locales, la rendición de cuentas, las consecuencias de los recortes en financiación y el modo en que la cooperación transforma realidades concretas en distintos países.