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Cooperación internacional: por qué sigue siendo imprescindible

  • Virginia P. Alonso entrevista al director de AECID, Antón Leis, en un evento que reúne a expertos que tratarán el impacto de la cooperación internacional española
  • El acto, que se podrá seguir en directo en infoLibre.es y en YouTube, analizará por qué estas iniciativas son el foco de los ataques de la ultraderecha
Foro 'España y la cooperación internacional: qué se hace y por qué importa', organizado por infoLibre con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Foro 'España y la cooperación internacional: qué se hace y por qué importa', organizado por infoLibre con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En un contexto internacional marcado por las crisis humanitarias, la desigualdad, el cambio climático y las tensiones geopolíticas, la cooperación internacional vuelve a ocupar un lugar central en el debate político. También en España, donde en los últimos años se han intensificado los discursos que cuestionan su utilidad, su transparencia y el destino de los fondos públicos dedicados a esta política.

infoLibre organiza, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el foro España y la cooperación internacional: qué se hace y por qué importa, el próximo lunes 23 de marzo a las 12:30 horas. Un encuentro para analizar el valor estratégico y humanitario de una política pública cada vez más cuestionada y que será retransmitido en directo en infoLibre.es y en el canal de YouTube del diario.

El formato combina una conversación inicial con una mesa de debate posterior. En el primer bloque, Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, entrevistará a Antón Leis, director de AECID. Justos abordarán algunas de las cuestiones que suelen aparecer en torno a la cooperación internacional: qué es exactamente, cómo se estructura, dónde invierte España, con qué criterios se seleccionan y evalúan los proyectos y qué papel desempeña esta política en la acción exterior y humanitaria.

La segunda parte del encuentro estará centrada en la cooperación sobre el terreno y en sus efectos concretos. En ella participarán Jesús Rogado, subdirector de Contextos Humanitarios y Diplomacia Humanitaria; Mario Fanjul, coordinador de la OCE de Etiopía; Arantxa Oses, coordinadora de Emergencias y Ayuda Humanitaria de Save the Children España; e Iliana Olivié, profesora de Economía Aplicada en la UCM e investigadora principal del Real Instituto Elcano. El debate estará moderado por Marta Gesto, directora general de infoLibre.

A lo largo de la mesa se abordarán cuestiones como el impacto social, económico e institucional de los proyectos, la relación con los socios locales, la rendición de cuentas, las consecuencias de los recortes en financiación y el modo en que la cooperación transforma realidades concretas en distintos países.

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