Una corriente de Compromis no comparte la "ilusión" por la plataforma de Yolanda Díaz

Bloc i País, la corriente soberanista de Més-Compromís (antiguo Bloc), asegura no compartir la "ilusión" por el proyecto político que impulsará la vicepresidenta Yolanda Díaz, reafirmando su apuesta "clara, nítida y concreta" por una plataforma valencianista de cara a las elecciones de 2023, informa Europa Press.

Así reacciona a la postura que marcó hace unos días la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles (Més), quien dijo que la coalición recibe con "ilusión" el inicio de la plataforma Sumar que presentará este viernes la también ministra de Trabajo, aunque pidió que los partidos que participen en el futuro proceso de diálogo "mantengan su esencia para continuar defendiendo los intereses de los valencianos".

En un comunicado, el coordinador de Bloc i País, Vicent Fernàndez, afirma que lo que a les ilusiona es poder proponer una opción electoral que "haga avanzar al pueblo valenciano en autogobierno y calidad de vida". "Compromís es el mejor proyecto que puede representar este horizonte de dignidad para nuestro país y las personas que formamos parte de él", asevera.

Y es que, a su juicio, la plataforma de Díaz es "la enésima lavada de cara personalista de la izquierda española, que no supone ningún aliciente más allá del fracaso de Podemos". "Un proyecto que no es el nuestro —recalca—, ya que, como valencianistas, nuestro objetivo es construir el País Valencià, no ofrecer un salvavidas a la izquierda española".