La crisis del hantavirus retrata dos modelos opuestos: multilateralismo frente a la política del desgaste

De las páginas de Le Monde y de The New York Times a conexiones en directo en la BBC y en la CNN. El operativo para evacuar a los pasajeros del crucero MV Hondius en Canarias ha sido seguido en todo el mundo, con especial atención por parte de organizaciones supranacionales y diferentes gobiernos. Y se ha convertido en un sistema pionero y en un ejemplo para el futuro.

España está recibiendo durante estos días felicitaciones de instituciones como la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, además del Vaticano. Una actitud que choca directamente con la política interior, donde la oposición sigue lanzándose al cuello contra el Ejecutivo.

El Gobierno ha trabajado en el operativo de la mano de la OMS, una organización multilateral que está en el punto de mira de la ultraderecha, especialmente por la actitud de Donald Trump (Estados Unidos), que decidió sacar a su país del organismo. Precisamente, esta entidad ha remarcado el papel de España no solo por obligación legal internacional, sino también por su solidaridad en estos tiempos.

La imagen de esa colaboración se dio este mismo martes en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente, Pedro Sánchez, se reunió con el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Precisamente este último subrayó el “liderazgo remarcable” de España durante el operativo, calificando incluso de “hermana” a la titular de Sanidad, Mónica García.

La OMS agradeció también a Sánchez por “ejercer el deber moral de mostrar solidaridad con los pasajeros del barco en un momento tan difícil”: “El mundo necesita este tipo de amabilidad y de compasión. Apoyarnos los unos a los otros, además de cumplir las obligaciones jurídicas”. “Me reconforta que haya gente en el mundo que hace las cosas porque están bien. Lo ha demostrado la gente de España”, añadió el director general de la Organización Mundial de la Salud. Todo bajo la filosofía española de “vamos, vamos”, como decían los ministros durante todo el operativo.

“Apoyo y gratitud”

España ha caminado también de la mano de la Unión Europea, que pidió a Sánchez que se hiciera cargo de la situación. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, felicitó al Ejecutivo por el desembarco “rápido y eficiente”: “Mi agradecimiento al Gobierno español y a todas las autoridades involucradas sobre el terreno. Trabajamos mano a mano con España, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades”.

Desde el Consejo Europeo, António Costa, además, se pronunció sobre el operativo, mostrando su "pleno apoyo y gratitud al Gobierno de España y a los socios internacionales por su respuesta al hantavirus en estrecha coordinación”. "Un excelente ejemplo de cooperación multilateral para enfrentarnos con eficacia a emergencias sanitarias. Nuestra máxima prioridad es proteger a los pasajeros y la tripulación”, apostilló.

En pleno desembarco el lunes, la ONU también mostró su agradecimiento a España. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, respaldó al Gobierno y trasladó: "Aunque el riesgo actual para la salud pública que plantea el virus sigue siendo bajo, es importante que las medidas sanitarias internacionales garanticen la seguridad de todos, incluidos los pasajeros y la tripulación del MV Hondius".

El apoyo a España ha llegado estos días incluso desde el propio papa. "¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius!", manifestó León XIV en español tras el rezo del Regina Coeli. Para añadir: "¡Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas!". El pontífice cerrará su viaje a España con una parada en el archipiélago los días 11 y 12 del mes próximo.

Esas palabras a España también han llegado por parte de Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos, bajo cuya bandera navega el crucero. El nuevo líder de este país expresó su más sincero agradecimiento a España y al presidente Sánchez “por haber hecho esto posible”, además de destacar la “constructiva” colaboración entre los dos gobiernos durante esta compleja operación.

Clavijo vuelve a la carga

Frente a estos agradecimientos, a nivel interno, la oposición sigue confrontando con Moncloa y Sanidad. El propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, compareció este martes en el Parlamento autonómico y lanzó esta acusación: "Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno". Una alusión en la que denuncia que supuestamente el Ejecutivo central sabía que había contagiados dentro del barco.

"Lo único que pedíamos era respeto, dignidad, lealtad y sinceridad, y del Gobierno de España y del PSOE hemos recibido mentira y ocultación", arremetió Clavijo (Coalición Canaria). Para remachar: “La afrenta y la mentira nunca las olvidaré”.

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Sánchez, en cambio, evitó entrar en el choque y no contestó directamente a Clavijo, sino que subrayó esta filosofía: "España es de los pocos países en el mundo que en cuestión de horas es capaz de desplegar un operativo para garantizar una respuesta ejemplar y eficaz ante una crisis de emergencia o de salud global como hemos vivido o estamos viviendo en relación con el hantavirus".

Pero, en privado, fuentes del Palacio de la Moncloa lamentan la falta de lealtad de Clavijo: “No lo podemos entender”. Asimismo, califican de “graves” las acusaciones del presidente canario y recuerdan que el estado de los pasajeros no se sabía hasta que se hicieron las pruebas diagnósticas.

A la vez, el Partido Popular y Vox siguen su cruzada contra el Ejecutivo de Sánchez a pesar de las palabras a nivel internacional. La portavoz de la ultraderecha en el Congreso, Pepa Millán, acusó a Sánchez de utilizar "cada tragedia para recortar libertad, sacar rédito político y que no se hable de la desbordante corrupción que protagonizan él y su entorno político y familiar más cercano".