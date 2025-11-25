Transparencia total
Transparencia total
Buscar

SUCESOS

Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga)

  • Se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia
  • El escape se ha producido por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador
Archivo - Fotografía de archivo de una ambulancia en Andalucía.
Archivo - Fotografía de archivo de una ambulancia en Andalucía. 112 ANDALUCÍA - Archivo

Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga), han informado a EFE fuentes municipales.

Al menos seis muertos por un escape de gas en una mina de León

Al menos seis muertos por un escape de gas en una mina de León

Ver más

Según los primeros datos facilitados, se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia, intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador, han señalado a EFE fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los servicios de emergencia han recibido a las 15:28 horas el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la barriada de El Pontil.

Habrá ampliación

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats