Cuatro presos excarcelados por error en Inglaterra continúan en libertad, según la BBC

Cuatro reclusos liberados por error de prisiones en Inglaterra y Gales siguen en libertad, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno británico por la crisis en el sistema penitenciario, informó este sábado la BBC.

Dos de estos presos salieron accidentalmente en 2024, mientras que los otros dos fueron liberados el pasado junio, según la cadena pública.

Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo a la BBC que "la gran mayoría de los delincuentes liberados por error son rápidamente devueltos a prisión" y aseguró que se hará "todo lo posible para capturar a los pocos que aún se encuentran en libertad".

El Partido Conservador y el Liberal Demócrata, en la oposición, denunciaron ante la emisora la "incompetencia" del Ejecutivo laborista y criticaron que el público deba enterarse de la situación por los medios de comunicación.

"El ministro de Justicia, David Lammy, debe aclarar de una vez por todas cuántos presos han sido liberados por error y cuántos siguen en libertad", declaró el portavoz conservador del ramo, Robert Jenrick.

La revelación de que hay cuatro delincuentes todavía sueltos eleva la presión sobre el Gobierno, después de que en las últimas semanas fueran excarcelados accidentalmente un solicitante de asilo etíope condenado por delitos sexuales que iba a ser deportado y un inmigrante argelino previamente condenado por exhibicionismo cuyo visado había caducado y que afronta también una eventual repatriación.

Un tercer preso, el británico William Smith, liberado por error el lunes de la prisión londinense de Wandsworth debido a un fallo administrativo, se entregó el jueves para completar su condena por fraude.

El etíope Hadush Kebatu, llegado irregularmente al país en junio y condenado en septiembre por agresión sexual, fue liberado por error el 24 de octubre y capturado el día 26, tras lo cual fue devuelto a Etiopía.

Brahim Kaddour-Cherif, argelino de 24 años, fue excarcelado accidentalmente el 29 de octubre y devuelto el viernes a la prisión de Wandsworth, donde cumple una pena por allanamiento con intención de robar tras haber sido sentenciado previamente por exhibicionismo, según los medios británicos.

Además de poner de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario, la liberación de los dos extranjeros avivó el debate sobre la gestión de los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido por vías irregulares.

Lammy, por su parte, sigue bajo presión después de que el pasado miércoles no aclarara ante el Parlamento el asunto de los presos liberados por error.

En un comunicado recogido por la BBC, el ministro señaló que el Gobierno laborista heredó de los anteriores Ejecutivos conservadores "un sistema penitenciario en crisis" y advirtió de que "el problema no se puede resolver de la noche a la mañana".

El exmilitar condenado por el crimen de Usera que fue canjeado con Venezuela está libre en EEUU Ver más

Lammy recordó que ha ordenado "nuevos controles más estrictos para las liberaciones, una investigación independiente sobre los fallos sistémicos y la modernización de los arcaicos sistemas en papel que todavía se utilizan en algunas prisiones".

Según datos oficiales, unos 262 presos fueron liberados por error en el ejercicio hasta el pasado marzo en Inglaterra y Gales, un 128 % más que en el periodo anterior y en torno al 0,5 % de la población penitenciaria de esas regiones del Reino Unido. Escocia e Irlanda del Norte gestionan sus propios sistemas carcelarios.

Por otra parte, desde la llegada al poder del Gobierno laborista en julio de 2024 se ha liberado antes de tiempo -al cumplir el 40 % de la pena fija, frente al 50 % habitual- a unos 40.000 reclusos condenados por delitos menores, con el fin de aliviar la saturación de las cárceles inglesas y galesas mientras se construyen nuevas instalaciones.