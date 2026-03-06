Un desaparecido y ríos en riesgo de desbordamiento, los efectos de la borrasca Regina en Cataluña

Un desaparecido tras caer un vehículo a una riera y ríos en riesgo de desbordamiento en Girona son algunos de los efectos de la borrasca Regina, que ha dejado lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado en Cataluña; mientras que en otros puntos del país hay alertas por la crecida de ríos en Aragón, Navarra y La Rioja.

Los efectos del temporal se han notado sobremanera en la comunidad catalana. Allí, los Bomberos de la Generalitat buscan en las aguas del río Mogent al conductor de un turismo que ha caído durante la tarde de este viernes a una riera a su paso por Llinars del Vallès (Barcelona), en pleno temporal. Los efectivos de emergencias han accedido al interior del vehículo, pero no han encontrado a su conductor, por lo que han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda en el que participan bomberos, mossos y efectivos de la Policía Local de Llinars del Vallès.

El servicio de meteorología catalán (Meteocat) ha notificado que entre este jueves y viernes se han acumulado más de 100 milímetros de lluvia en zonas de las comarcas del Vallès Oriental (Barcelona), Baix Ebre (Tarragona), Osona (Barcelona) o Ripollès y Alt Empordà (Girona). En las gerundenses, los ríos han experimentado crecidas de forma notable, por lo que Protección Civil de la Generalitat ha pedido precaución y no acercarse al lecho de los mismos.

A lo largo de este viernes, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha emitido diversos avisos por las crecidas de los ríos, todos ellos de la provincia de Girona.

En concreto, durante la tarde de este viernes se encontraba en peligro por desbordamiento el Ter, en Sant Joan de les Abadesses, con 82,1 metros cúbicos por segundo (m3/s) da caudal; y también dos de sus afluentes: el Ger, a su paso por Torelló (78 m3/s), y el Brugent, en Amer (36). El río Muga, en Sant Llorenç de la Muga, también roza el umbral de peligro (84,6 m3/s), así como el Tordera, en Fogars de la Selva (94.5 m3/s).

Si bien la borrasca empezaba a aflojar durante la tarde del viernes, el Meteocat vaticina que las precipitaciones se pueden prolongar hasta el fin de semana, por lo que puede haber acumulación de agua. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha indicado en la red X que está "muy pendiente del episodio de lluvias intensas" y ha pedido "extremar las precauciones".

Las lluvias han provocado además cortes en dos carreteras de Girona por inundación, la GIV-6226 en Garrigàs y la GI-552 en Riells Viabrea.

Crecidas súbitas en la Cuenca del Ebro

Además de Cataluña, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este viernes de posibles crecidas súbitas importantes en los barrancos y cauces menores dentro de la red fluvial del sector sureste de la cuenca y de posibles incrementos de caudal en ríos de Aragón, Navarra y La Rioja.

Como consecuencia de la previsión de lluvias intensas para el viernes por la noche, que podrían rebasar los 20 mm, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la CHE advierte de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas importantes en los barrancos y cauces menores dentro de la red fluvial del sector sureste de la cuenca. En concreto, estas afectarían al Jalón y Ribera del Ebro (Aragón), del Guadalope (Teruel y Castellón), Matarraña (Teruel y Tarragona) y un sector del tramo bajo del Ebro (Tarragona).

Además, se podrá incrementar, entre este viernes y la madrugada del viernes al sábado, el caudal de los ríos Algás, Matarraña, Bergantes, Guadalope, Martín, Aguas Vivas, Huerva, Jalón (y afluentes), Queiles, Huecha, Alhama, Cidacos, Leza e Iregua, principalmente.

En un comunicado, la Confederación del Ebro ha indicado que dada la alta incertidumbre existente tanto en el pronóstico meteorológico como hidrológico, no se puede descartar que se produzcan superaciones de umbrales de aviso en alguna de las estaciones de aforo de estos ríos a lo largo del viernes y madrugada del sábado. Este incremento de caudales afectaría a Aragón, La Rioja y Navarra, principalmente.