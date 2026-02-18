Detenido como presunto autor el marido de la mujer asesinada en Xilxes

La Guardia Civil ha detenido al exmarido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) como presunto autor del asesinato, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y recoge EFE. Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia el pasado martes en una vivienda del citado municipio castellonense.

El exmarido y padre de la mujer y la niña asesinadas este martes en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del doble crimen, según ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

El hombre ya había sido puesto a disposición de las autoridades por quebrantar una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, según fuentes de la investigación.

En febrero del año pasado él ya fue detenido por supuesta violencia machista hacia ella. La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.