La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija de 12 años en Xilxes (Castellón)

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, cuyos cuerpos han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Xilxes, según han confirmado a EFE fuentes del Ayuntamiento de la localidad.

El aviso se ha recibido esta tarde por un posible doble crimen y hasta el lugar se han desplazado con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que la mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio".

Además, el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027, según las fuentes, que han indicado que de momento no ha sido detenido.

Fuentes municipales han indicado que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

El padre habría recibido presuntamente un mensaje en su teléfono móvil alertándole de lo sucedido, según las fuentes municipales, que han confirmado a EFE que los padres estaban separados y que sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.