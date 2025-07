Feijóo pide a Tellado que hable con los socios de Sánchez para ver si mantienen su apoyo

10:25 h

El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, ha asegurado que tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán la formación nacionalista está a la espera de contar con más información y de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para "reflexionar y decidir en su debido momento".

Ansola ha insistido además en que no son verdad las afirmaciones de Cerdán ante el Tribunal Supremo al respecto de una posible labor de intermediación del empresario Antxon Alonso. "No es creíble, es ridículo pensar que al PNV o al PSOE les hiciera falta un intermediario, que además es empresario, para ponerse en contacto y tener comunicación. No es creíble. Santos Cerdán ayer mintió", ha reiterado en declaraciones a Radio Popular.

Cuestionado por si la entrada de Cerdán en prisión condiciona las relaciones entre jeltzales y socialistas, Ansola ha advertido que, con la información que se maneja en la actualidad, se está ante "personas individuales que han actuado delictivamente".

Según ha subrayado, la formación nacionalista se encuentra a la espera de lo que diga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados del próximo día 9. "Necesitamos de mucha información y que dé las explicaciones oportunas (...) Desde luego que si se demostrara que esto es algo estructural, que afecta al Gobierno o al PSOE estaríamos ante otra situación", ha sostenido.

A su juicio, el hecho de que Cerdán haya entrado en prisión ofrece "indicios muy preocupantes", de tal modo que el PNV está "a la espera de más información para reflexionar y decidir en su debido momento".