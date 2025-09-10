MINUTO A MINUTO
El Gobierno de Sánchez aplaude la suspensión del acuerdo entre la UE e Israel pero le gustaría que fuera total
Sigue aquí en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles 10 de septiembre:
10:55 h
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado su apoyo total a la propuesta de la presidenta europea, Úrsula von der Leyen, de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel, aunque le gustaría que en lugar de una suspensión parcial fuera total.
En declaraciones facilitadas a los medios, el ministro se ha referido a la propuesta de la presidenta europea de sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y de una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel.
10:50 h
El primer ministro polaco, Donald Tusk anunció, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”.
10:45 h
Los drones rusos que atacaron hoy territorio polaco perdieron el rumbo debido a la actuación de los sistemas de lucha radioelectrónica rusos y ucranianos, aseguró hoy Pável Muraveiko, jefe del Estado Mayor del Ejército bielorruso.
Minsk admitió en un comunicado haber derribado en su territorio parte de los drones que se habían desviado de su destino original, al tiempo que destacó que Polonia le advirtió de la aproximación de aparatos no tripulados hacia su frontera.
10:35 h
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado este miércoles al secretario general del PP, Miguel Tellado, a rectificar su palabras sobre la fosa en la que iban a enterrar al Gobierno, pero el dirigente popular se ha negado.
"El que sabe de fosas es el señor Otegi; el que hizo a Pedro Sánchez presidente y a usted, ministro de Justicia", ha manifestado en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso. Tellado pronunció la polémica frase este fin de semana, cuando señaló que este podía ser el curso político en el que empezaran a "cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debía de haber existido en nuestro país".
Bolaños le ha ofrecido la oportunidad de retirar esas palabras, de rectificar lo que ha calificado de ofensa y de "lavar una mancha sobre la democracia" que daña a las víctimas del franquismo; "Señor Tellado, suya es la palabra".
"Han cantado Franco, el comodín; cuando están apurados, y el problema hoy es Begoña Gómez, tienen que sacar a Franco", le ha replicado el dirigente popular, quien ha acusado al Gobierno de intentar tapar el "fango que les asfixia" con cortinas de humo y le ha advertido de que quienes "amparan y ejercen la violencia" son sus socios.
10:30 h
El estreno de la diputada Ester Muñoz como portavoz parlamentaria del PP en una sesión de control del Congreso ha derivado en un encontronazo dialéctico con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en el que ambas se han reprochado mutuamente no combatir los casos de corrupción en sus partidos.
Muñoz ha reprobado la estrategia del Gobierno ante la corrupción que le afecta por decir que "todo era mentira", "bulos" y "fango", para después acusar de prevaricadores a los jueces y en último término crear una comisión interministerial presidida por la propia Montero.
La vicepresidenta, que le dado la enhorabuena por su nombramiento, ha llegado a calificar de "corrupción sistémica" las prácticas del PP en anteriores gobiernos y no ha perdido oportunidad para atacar a su antecesor, Miguel Tellado, por haber instado a "cavar la fosa donde reposarán los restos" del Ejecutivo, palabras a su juicio "guerracivilistas" y desconsideradas con las víctimas del franquismo.
A renglón seguido, ha relatado las cifras de los casos de corrupción en el que han estado implicados dirigentes del PP y exministros citando Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Ana Mato, Eduardo Zaplana o incluso Mariano Rajoy, quienes próximamente tendrán que declarar en diversas causas.
10:25 h
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado que ante el ataque ruso con drones a Polonia es un momento de "necesaria firmeza" pero no hay que precipitarse, ha dicho al apelar a que los europeos y los socios de la OTAN actúen y respondan "siempre unidos". "Y esto es lo que vamos a hacer, es lo más eficaz y eso es lo que estamos haciendo todos", ha subrayado el ministro en los pasillos del Congreso.
Albares ha señalado que la violación "flagrante" del espacio aéreo polaco esta madrugada con un ataque con drones, que han sido derribados, evidencia "una escalada" en esta guerra. Ha querido también dejar muy claro que España "quiere la paz, trabaja por el alto el fuego incondicional, pero también por la seguridad, muy especialmente la de Europa y los europeos".
Rusia empleó en un ataque contra Ucrania, que se extendió a Polonia, más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones y, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, contra el territorio polaco se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.
10:20 h
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel.
En su discurso sobre el estado de la Unión, la máxima responsable del Ejecutivo comunitario se refirió a la catastrófica situación en Gaza y dijo que ante el "bloqueo" que existe en la UE para reaccionar, Bruselas propondrá "un paquete de medidas para trazar un camino a seguir".
Entre ellas, incluyó también la futura suspensión del apoyo bilateral a Israel, sin afectar a la colaboración de la UE con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem, y la creación de un grupo de donantes por Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.
10:10 h
La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon presentará una moción de censura contra el recién nombrado primer ministro, Sébastien Lecornu, desde que se abra la sesión parlamentaria, a menos que se someta voluntariamente a una moción de confianza en la Asamblea Nacional.
El anuncio lo hizo este miércoles el coordinador de LFI, Manuel Bombpard, que en una entrevista al canal BFMTV subrayó que no está dispuesto a acudir a negociar si Lecornu se lo pide a su partido, a menos que antes convoque esa moción de confianza.
Bompard hizo hincapié en que el nombramiento de este primer ministro, que ha sido un fiel lugarteniente del presidente francés, Emmanuel Macron, desde que llegó al Elíseo en 2017 pretende continuar la misma política que ellos denuncian. "No hagamos creer -señaló- que Macron nombra a un macronista para hacer una política que no es macronista".
La Asamblea Nacional está extremadamente fragmentada y polarizada con tres grandes bloques irreconciliables entre sí desde las elecciones anticipadas que convocó al comienzo del verano de 2024 el presidente, Emmanuel Macron, tras sufrir un revés electoral en los comicios europeos.
10:00 h
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles al PP de mentir sobre los efectos de la condonación de la deuda autonómica porque está "en brazos de Vox" y eso le impide alcanzar acuerdos con otras formaciones.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PP Juan Bravo ha afeado a Montero que el PSOE no llevara la propuesta de quita de deuda en su programa electoral que ahora defiende como "tan buena".
También ha cuestionado, citando a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que las regiones vayan a poder utilizar los recursos ahorrados en deuda para otras partidas de gasto, ya que está limitado por las normas fiscales europeas.
Montero va a ser recordada como la ministra "que tuvo más prórrogas presupuestarias que presupuestos" y que "utilizó el dinero de todos los españoles para pagar las facturas políticas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha añadido.
09:45 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que cumplirá con los acuerdos electorales y de investidura, aunque ha reconocido que "existen todavía dificultades" en el ámbito de la vivienda. En la primera sesión de control al Gobierno tras el parón veraniego, Rufián le ha preguntado a Sánchez qué piensa hacer en lo que queda de legislatura.
"Cumplir con los acuerdos de investidura y cumplir, lógicamente, con lo que me comprometí con los españoles. Yo creo que ahí están los datos en economía, en empleo. Evidentemente, existen todavía dificultades, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda", ha respondido Sánchez.
El presidente de Gobierno ha asegurado también que España es un ejemplo en Europa y en el mundo de desarrollo económico, de prosperidad y de lucha contra la desigualdad y a favor de causas "por las que merece la pena luchar", y ha puesto como ejemplo el "genocidio" en Gaza.
Rufián le ha replicado que en los últimos días ha hecho cosas "que están bien", como decir que hay jueces que hacen política o afirmar que Israel perpetra un "genocidio" en Gaza y tomar medidas contra este país, pero le ha reprochado que en ambos casos "llega tarde".
09:40 h
Vox ha citado este miércoles a los medios de comunicación ante el centro de menores extranjeros de la pedanía murciana de Santa Cruz cuyo cierre exigió al Gobierno regional para aprobar los presupuestos autonómicos, a pesar de que la Delegación del Gobierno ordenó anoche a la Guardia Civil que impidiera la convocatoria por considerarla ilegal.
El partido de Santiago Abascal ha asegurado a EFE que mantiene la convocatoria porque no se trata de una concentración, como sostiene la Delegación, sino de un “canutazo” con los periodistas al que asistirán el portavoz nacional en inmigración, interior y seguridad, Samuel Vázquez; el presidente regional de la formación, José Ángel Antelo, así como de diputados autonómicos y concejales.
En su cuenta de la red social X, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia escribe sobre la convocatoria: "Ven a despedir a los menas de Santa Cruz".
El cierre de ese centro antes del inicio del curso escolar para darle un nuevo uso sociosanitario fue una de las condiciones del partido de Santiago Abascal para permitir al PP la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025 en el Parlamento regional.
09:35 h
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea está inmersa "en una lucha por su futuro" y advirtió de que, aunque Europa es "fundamentalmente un proyecto de paz", ya no hay "ni espacio para ni tiempo para la nostalgia" por el pasado.
"Europa está en una lucha: por un continente entero y en paz, por una Europa libre e independiente, por nuestros valores y nuestras democracias, por nuestra libertad y capacidad de determinar nuestro propio futuro. No se equivoquen: es una lucha por nuestro futuro", dijo Von der Leyen en el inicio de su discurso en el Debate del estado de la Unión Europea en el Parlamento Europeo.
"No podemos simplemente esperar a que pase la tormenta. Este verano nos ha enseñado que simplemente no hay espacio ni tiempo para la nostalgia", añadió la alemana frente al hemiciclo en Estrasburgo (Francia).
09:25 h
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado este miércoles que los responsables de la Vuelta Ciclista a España deberían entender que hay un "clamor popular" y que "por encima de esta manifestación deportiva también están los derechos humanos en el mundo".
Preguntado en los pasillos el Congreso por las manifestaciones en favor de Palestina que están interrumpiendo la carrera, López ha pedido distinguir entre la protesta legítima para manifestar "lo que está pensando la inmensa mayoría de la ciudadanía española" y cuando se ejerce con violencia, algo que, ha subrayado, no ha sucedido
El portavoz socialista ha querido dejar claro que no comparten en ningún caso eventuales protestas violentas.
Las manifestaciones son casi diarias y este martes las protestas contra el "genocidio" de Israel en Gaza obligaron a interrumpir de nuevo la competición y la etapa se dio por concluida a ocho kiómetros de la meta.
09:15 h
Turno ahora para la pregunta de Santiago Abascal de Vox: "¿Cuánto dinero cuesta a los españoles la inmigración ilegal?" El líder de la ultraderecha aprovecha su intervención para enumerar datos sin contrastar y concluye su intervención calificando al presidente del Gobierno como "chulo" y que dice "mentiras de burdel".
Ante estos insultos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para la sesión para informar a Abascal que retirará sus últimas palabras.
"En España tenemos un problema serio, un reto demográfico", defiende Sánchez que considera la migración y las políticas de natalidad como la solución. "Lo único que quieren es pobreza", asegura y concluye "o ser prósperos y por tanto abiertos, o ser cerrados y pobres".
09:05 h
Arranca la sesión de control al Gobierno con las preguntas al presidente. La primera es de Alberto Núñez Feijóo: "¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás?". "Prometió ejemplaridad", empieza el líder del PP refiriéndose a la moción de censura presentada por el socialista en 2018 que pone encima de la mesa la situación del fiscal general, el caso Ábalos y de su esposa.
"Sé por donde quiere ir, pero no nos va a provocar. Somos un Gobierno limpio", defiende Sánchez. "Este Gobierno está en el lado correcto de la historia", dice el presidente.
"Empieza el curso igual que como lo terminó. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí", afirma Feijóo que dice que a Sánchez "solo lo mueve el miedo".
"Tienen que aplaudirle para levantarle el ánimo", responde Sánchez. "Somos un país que funciona", dice el líder de Gobierno que afea que Feijóo usará "una conversación privada" con el rey para justificar su ausencia a la apertura del año judicial.
Sobre los incendios, Sánchez dice que se desconoce su postura. Y también critica que Feijóo "se mimetiza con la ultraderecha en su estrategia de insultos". "Lo que está pasando en Gaza es un genocidio, estamos en el lado correcto de la historia", vuelve a repetir el presidente del Gobierno que concluye así su intervención.
08:30 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este miércoles su primer cara a cara del nuevo curso político en el Congreso, en medio de una creciente tensión con reproches cruzados por, entre otros asuntos, diversas cuestiones judiciales.
Feijóo, según la pregunta registrada por el grupo popular, tiene previsto plantear a Sánchez si "alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás".
Una cuestión en la que hará referencia previsiblemente a la petición que Sánchez, cuando era líder de la oposición, hacía al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que convocara elecciones si no conseguía que se aprobasen los presupuestos generales del Estado.
Pero como suele ocurrir en este tipo de enfrentamientos dialécticos en el Parlamento, en el cara a cara se prevé un cruce de críticas por otros asuntos de la actualidad política, como la polémica por las palabras de Sánchez en las que consideró que hay jueces que hacen política o la situación del fiscal general del Estado después de que este martes se conociera que se le abrirá juicio oral.
El debate viene precedido igualmente por la polémica generada por un vídeo de Feijóo en su cuenta oficial de Instagram cantando la canción 'Limón, limonero' y rotulado con la frase "me gusta la fruta".
Mientras que desde el Gobierno y el PSOE le han reprochado el insulto a Sánchez que hay detrás de ello, el Partido Popular ha negado esa interpretación.
A todo ello se suma que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, declara este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado investigada por malversación por el nombramiento de su asesora en Moncloa.
En la sesión de control, Sánchez responderá a otras dos preguntas, una de ellas del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el dinero que cuesta a los españoles la inmigración ilegal; y otra del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, planteada de forma muy genérica al pedirle que explique qué va a hacer en lo que queda de legislatura.
08:05 h
Tras el duro revés electoral sufrido el domingo en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, el presidente argentino, Javier Milei, canceló su viaje a España para participar en el evento 'Viva 25', organizado por Vox y que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en Madrid.
El mandatario había comprometido su asistencia a la cita organizada por Vox del próximo fin de semana, pero la cancelación del viaje, confirmada a EFE por fuentes de la Presidencia argentina, se produce poco después del terremoto en el interior del Gobierno tras la abultada derrota de la fuerza oficialista La Libertad Avanza (LLA) ante el peronismo en el principal distrito electoral del país.
José María Figaredo, portavoz de Economía y secretario general del grupo de Vox en el Congreso, había confirmado el pasado domingo la participación de Milei en el acto que se celebrará en Madrid, liderado por Santiago Abascal y "muchísimos más líderes, no solo europeos, sino de todo el mundo".
El presidente argentino ya visitó este año España, en un viaje en el que participó en un foro económico de marcado carácter liberal y ultraconservador en Madrid y aprovechó para verse con el opositor venezolano exiliado Edmundo González; la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el presidente de Vox y amigo personal, Santiago Abascal.
En 2024, Milei viajó dos veces a España, una de ellas para participar del evento 'Viva 24', donde pronunció un discurso en el que llamó "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
08:00 h
El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto-ley por el que se amplían los permisos de nacimiento y cuidado, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que se ha abstenido.
La iniciativa ha salido adelante con una mayoría de 313 votos a favor -PSOE, PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y UPN-, 33 abstenciones (de Vox) y ningún voto en contra.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la encargada de defender esta iniciativa ante los parlamentarios y de pedirles su voto a favor, ya que, según ha dicho, garantiza derechos, reduce la brecha de género y fomenta la igualdad.
Este real decreto-ley incluye las dos semanas de permiso retribuido para el cuidado de niños hasta los 8 años (para los nacidos desde agosto de 2024), así como una más de permiso por nacimiento, lo que se traduce en un total de 19 semanas retribuidas para atender a los hijos pequeños, que alcanzan las 22 si se suma la acumulación del permiso por lactancia.
Díaz ha insistido en que esta medida "beneficiará a casi un millón de personas el primer año" que "tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobios en sus vidas", y ha detallado que tiene un coste de 1.500 millones de euros en su despliegue y 1.000 millones anuales en años posteriores.
En este sentido, ha aclarado que esta norma beneficia no solo a los trabajadores asalariados, sino que incluye a los empleados públicos y a las personas trabajadoras autónomas.