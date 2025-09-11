MINUTO A MINUTO
El Gobierno, partidario de que La Vuelta prohíba la participación de equipos israelíes
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves 11 de septiembre:
10:50 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han apelado este jueves a la "convivencia" en Cataluña en sus mensajes de felicitación por la Diada del 11 de septiembre.
En su mensaje en la red social X -en catalán y acompañado de una imagen con los colores de la 'senyera'-, Sánchez ha destacado que este 11 de septiembre se celebra "la Cataluña de todos y de todas: abierta, plural y con ambición de futuro".
"Convivencia, respeto y progreso compartido para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando. Bona Diada!", añade.
También desde X, Feijóo ha publicado su mensaje bilingüe: "Por una Cataluña de todos, en convivencia y en libertad. Por una Cataluña próspera, abierta y competitiva. Bona Diada a todos los catalanes".
10:22 h
La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido este jueves una Diada "de todos y para todos" y ha pedido rehuir los discursos "de confrontación y del odio que dividen y debilitan".
En declaraciones a los periodistas tras la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada Nacional de Catalunya, Moret ha reivindicado la "nueva etapa de diálogo y de acuerdos" que, a su juicio, se ha abierto con el Gobierno de Salvador Illa.
"Una etapa de reencuentros entre instituciones, entre organizaciones políticas y también entre la sociedad catalana en su diversidad", ha subrayado la dirigente socialista. Moret ha hecho énfasis en la defensa de "los pilares que identifican y singularizan" la identidad catalana, "como la cultura y hoy muy especialmente la lengua catalana".
En el primer año del gobierno de Salvador Illa, ha destacado que el ejecutivo catalán está "centrado en gobernar y dar respuesta a los problemas y retos" de Cataluña.
10:10 h
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este jueves que Cataluña necesita "verdadera ambición nacional" para luchar por "dos causas que son una sola lucha": por un lado, la independencia y la república; por el otro, la prosperidad económica y la justicia social.
En una declaración a los periodistas tras la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova en Barcelona, Junqueras ha afirmado que los republicanos siempre luchan en "dos frentes" y están centrados ahora en "poner al servicio del país todos los recursos que genera, necesita y merece", en alusión a la llamada financiación singular.
"Esta es la verdadera ambición nacional que Cataluña necesita y los catalanes merecen", ha añadido.
09:55 h
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que al Gobierno "le gustaría y apoyaría" que la Vuelta Ciclista a España y la Unión Ciclista Internacional no permitiera la participación de clubes rusos o equipos patrocinados por empresas israelíes en las competiciones deportivas, tal como decidieron otros organismos internacionales del deporte en 2022.
Ante las protestas ciudadanas que se han vivido los últimos días por la participación del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha señalado en una entrevista en RNE que hace tres años los organismos y federaciones internacionales deportivas tomaron decisiones "claras" para negar la participación de Israel en competiciones internacionales.
"Y me gustaría y apoyaría que esa decisión a día de hoy fuera en la misma dirección", en referencia a La Vuelta Ciclista a España.
Ha recordado que quien tiene la iniciativa y quien promueve y dirige La Vuelta es una entidad privada y que es el Gobierno el tiene que aprobar que se pueda celebrar, pero que también es el Ejecutivo el que tiene la responsabilidad de "saber conjugar y velar por la seguridad e integridad de los deportistas y aficionados con el derecho a manifestarse pacíficamente que tienen todos los ciudadanos".
"Y todo el mundo entiende y comprende que cada vez sean más los ciudadanos que salgan a la calle a manifestarse y mostrar su indignación frente a la masacre que se está viviendo en Gaza", ha señalado.
09:45 h
La consellera de Territorio y portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha llamado este jueves a hacer avanzar a Cataluña desde la "unidad" y el "rigor", "sin ruido innecesario pero sin ningún tipo de renuncia".
En una declaración a los periodistas tras la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova en Barcelona, Paneque ha instado a celebrar este día con "orgullo sereno, ambición y esperanza".
Sin perder la "exigencia" en sí mismos y "con mirada larga", ha invitado a los catalanes a "mantener vivo el nervio nacional y civil" que les ha permitido "avanzar" en los momentos "más difíciles".
La portavoz ha citado a los historiadores Josep Fontana y Joaquim Albareda y ha señalado la "cohesión social" como elemento necesario para que el "proyecto nacional" catalán sea "sólido".
Tras la sentencia de este miércoles del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula parte del decreto que blinda el catalán en la escuela, Paneque ha hecho también una mención a la lengua catalana y ha dicho que "cohesiona y abre al mundo".
09:35 h
La búsqueda del asesino del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo en el cuello, prosigue este jueves con un llamamiento del FBI a la colaboración ciudadana para intentar esclarecer un ataque que se considera "intencionado".
"El FBI está trabajando junto con nuestros socios policiales locales y estatales en Utah para investigar a fondo y buscar justicia en el fatal tiroteo de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", indicó el FBI en X.
El Buró Federal de Investigaciones compartió un link en el que cualquier persona que tenga información, fotografías y vídeos de lo sucedido puede enviárselas para, en sus palabras, "ayudar a obtener más respuestas".
El formulario compartido pide el nombre, apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona que colabore, y da la opción de enviar archivos y de precisar por escrito los datos de los que se dispone.
08:15 h
El Ministerio de Hacienda trabaja actualmente en la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que debería haberse renovado hace más de 10 años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a "poner encima de la mesa un sistema de financiación autonómica".
Lo va a hacer, dijo Sánchez sin aportar más detalles, después de haber propuesto una quita de la deuda autonómica con el Estado de 83.252 millones de euros y tras haber aumentado en 300.000 millones la financiación a las comunidades en los siete años que lleva como presidente.
En el departamento que dirige María Jesús Montero, consultado por EFE, no se han revelado ni las fechas en las que podría presentarse el nuevo modelo ni la manera en que se hará.
08:00 h
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles por la noche sobre el atentado mortal contra Charlie Kirk en EEUU que "unos señalan y otros disparan". "Ya lo he vivido. Uno señalan y otros disparan. Como la censura no les basta, recurren al asesinato", ha señalado Abascal en la red social X tras conocerse la muerte del activista conservador.
En este mensaje el líder de Vox alude a otra publicación en X que afirma que "la izquierda comienza a justificar el atentado contra Charlie Kirk".
Poco antes de conocerse el fallecimiento, Abascal publicó un primer mensaje en X: "Otra vez el odio y la violencia de los de siempre. Otra vez la muerte de los de siempre. Nuestras oraciones con la familia de Charlie Kirk".