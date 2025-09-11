El Gobierno, partidario de que La Vuelta prohíba la participación de equipos israelíes

10:50 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han apelado este jueves a la "convivencia" en Cataluña en sus mensajes de felicitación por la Diada del 11 de septiembre.

En su mensaje en la red social X -en catalán y acompañado de una imagen con los colores de la 'senyera'-, Sánchez ha destacado que este 11 de septiembre se celebra "la Cataluña de todos y de todas: abierta, plural y con ambición de futuro".

"Convivencia, respeto y progreso compartido para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando. Bona Diada!", añade.

También desde X, Feijóo ha publicado su mensaje bilingüe: "Por una Cataluña de todos, en convivencia y en libertad. Por una Cataluña próspera, abierta y competitiva. Bona Diada a todos los catalanes".