Mazón anuncia una nueva remodelación del Consell tras la salida de Gan Pampols

10:55 h

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este viernes que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no acudirá de forma voluntaria a declarar como investigado en la causa penal sobre la dana porque allí no podría "sostener las mentiras" sobre su gestión.

Morant ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar, en Castellón, en el inicio de curso académico de la Universitat Jaume I (UJI), en relación al auto dictado este jueves por la jueza de Catarroja donde le vuelve a invitar a declarar como investigado en la causa, pues su aforamiento le impide ser imputado.

"El que no tiene nada que esconder, y el que cree que lo ha hecho todo bien, no tiene ningún problema en acudir a responder a una jueza”, ha asegurado Morant, quien ha añadido: "Muy probablemente sabe que en sede judicial no podrá sostener las mentiras que ha mantenido durante estos diez meses y medio”.

Sobre la vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero, que ha sido citada a declarar como testigo, Morant ha recordado que estuvo presente en la reunión del Cecopi la tarde del 29 de octubre, aunque, según ha remarcado, no se informó públicamente de su asistencia y abandonó la reunión para acudir a un acto, pese a que ya se registraban inundaciones y llamadas de auxilio de municipios afectados.