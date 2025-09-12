MINUTO A MINUTO
Mazón anuncia una nueva remodelación del Consell tras la salida de Gan Pampols
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes 12 de septiembre:
10:55 h
La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este viernes que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no acudirá de forma voluntaria a declarar como investigado en la causa penal sobre la dana porque allí no podría "sostener las mentiras" sobre su gestión.
Morant ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar, en Castellón, en el inicio de curso académico de la Universitat Jaume I (UJI), en relación al auto dictado este jueves por la jueza de Catarroja donde le vuelve a invitar a declarar como investigado en la causa, pues su aforamiento le impide ser imputado.
"El que no tiene nada que esconder, y el que cree que lo ha hecho todo bien, no tiene ningún problema en acudir a responder a una jueza”, ha asegurado Morant, quien ha añadido: "Muy probablemente sabe que en sede judicial no podrá sostener las mentiras que ha mantenido durante estos diez meses y medio”.
Sobre la vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero, que ha sido citada a declarar como testigo, Morant ha recordado que estuvo presente en la reunión del Cecopi la tarde del 29 de octubre, aunque, según ha remarcado, no se informó públicamente de su asistencia y abandonó la reunión para acudir a un acto, pese a que ya se registraban inundaciones y llamadas de auxilio de municipios afectados.
10:40 h
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes que el próximo 5 de noviembre llevará a cabo una nueva remodelación de su Consell tras la salida del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols.
10:10 h
Los siete jugadores de Israel que estaban inscritos en el 40 Open Basque Country de ajedrez en la localidad vizcaína de Sestao se han dado de baja, según ha confirmado la organización del torneo.
El pasado martes ya se conoció la intención de tres de ellos de no participar en el evento y ha sido a primera hora de la mañana de este viernes cuando los organizadores del Club Ajedrez Sestao han podido confirmar que ninguno de ellos estará en el frontón de Las Llanas, sede del torneo.
La competición se inicia este viernes y reunirá a cerca de 240 jugadores procedentes de 32 países de cuatro continentes. El Club Ajedrez Sestao, organizador del torneo, había invitado a los ajedrecistas de Israel inscritos "en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE".
En un comunicado de la entidad vasca emitido el pasado domingo, en el que condenaba "el genocidio de Israel en Gaza", se informaba además de que todos los jugadores "rechazaron ambas propuestas" y la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez "fue contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE".
09:45 h
El Ejército israelí ha matado al menos a 25 palestinos en la Franja de Gaza desde la madrugada del viernes, la mayoría en el norte del enclave y en la asediada ciudad de Gaza; urbe que las tropas tienen planeado invadir pronto.
Según datos proporcionados en las morgues, el Hospital Al Shifa, localizado en la ciudad de Gaza, recibió a 20 de los fallecidos; de cuales 14 murieron en un solo ataque aéreo israelí contra una vivienda en la zona de Al Tawam, al norte de la capital, de acuerdo con fuentes médicas.
Además, otras cuatro personas fueron asesinadas en un bombardeo contra la localidad norteña de Yabalia, mientras que cuatro más murieron en ataques contra el asediado barrio de Sheikh Radwan, al norte de la ciudad de Gaza, según fuentes médicas citadas por la agencia palestina Wafa.
Dos palestinos más fueron asesinados en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, cuando su tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas fue atacada, y al menos otro gazatí murió por disparos de las tropas mientras esperaba el reparto de comida en Rafah (sur), de acuerdo con esta misma fuente.
09:10 h
Rusia y Bielorrusia comenzaron este viernes los ejercicios militares estratégicos Zapad-2025 en ambos países en medio de las graves tensiones con Polonia y la OTAN por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco. "La acciones prácticas de las tropas tendrán lugar en polígonos militares de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents", precisó el Ministerio de Defensa de Rusia al anunciar el comienzo de los ejercicios.
El Kremlin ha negado que las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad-2025, las primeras de este tipo desde el comienzo de la guerra en Ucrania, estén dirigidas contra terceros países. "No están dirigidas contra nadie. Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos", dijo el jueves el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Los ejercicios, que se celebran principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo declarado el reforzamiento de la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.
En principio participan muchos menos soldados que en 2021, cuando se informó de 200.000 participantes, aunque no sólo habrá militares rusos y bielorrusos, sino también de otros países como India e Irán. Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del lanzamiento de armas nucleares y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso.
09:00 h
El Consejo de Seguridad de la ONU, en un ejercicio inédito de unanimidad, emitió este jueves una declaración conjunta en la que condena sin ambages los ataques israelíes del martes contra Doha, horas antes de celebrar una sesión de emergencia a la que ha sido invitado el primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani.
El texto, que también ha sido aprobado por Estados Unidos, no menciona el nombre de Israel, pero sí subraya su "apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Catar, en línea con los principios de la carta de Naciones Unidas".
Además, destaca que Doha "es territorio de un mediador clave", en referencia a las únicas conversaciones abiertas, aunque sean indirectas, entre Israel y la milicia palestina de Hamás.
El ataque israelí, que mató a cinco palestinos y a un policía catarí, tuvo de hecho como objetivo una reunión del liderazgo de Hamás, aunque el movimiento palestino aseguró después que entre sus víctimas no estuvieron los que dirigen las negociaciones con Israel.
Para el Consejo de Seguridad, "el final de la guerra y el sufrimiento en Gaza debe seguir siendo nuestra prioridad", y por ello es importante apoyar los esfuerzos diplomáticos de "Catar, Egipto y Estados Unidos".