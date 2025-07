Feijóo anuncia que Tellado será el secretario general del PP y Ester Muñoz la portavoz en el Congreso

10:24 h

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha recriminado los intentos del PP y Vox para callarle y que abandone la Asamblea regional sin "pruebas" ni "escándalo" sino "tratando de convertir una cuestión administrativa en una ejecución política", ante lo que no piensa dar "un paso atrás".

"Me quieren callado, fuera de la Asamblea de Extremadura, lejos de la verdad. Me quieren destruir políticamente. No lo disimulan, ni lo intentan. El PP y Vox llevan semanas con el mazo en la mano, tratando de convertir una cuestión administrativa en una ejecución política", ha apuntado en una publicación en sus redes sociales.

De esta forma responde a las reclamaciones de PP y Vox para que deje el escaño tras el auto del lunes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el que considera que la condición de diputado autonómico de Gallardo, y por ende, su aforamiento, se produjo en "fraude de ley" y devolvió la causa contra éste y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al juzgado instructor.

"¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el escándalo? No hay nada. Pero eso da igual: cuando no pueden contigo en las urnas, intentan aplastarte con barro y con lodo. Porque les molesta que siga hablando, que siga denunciando sus mentiras, que siga liderando la oposición. Les estorbo", ha aseverado Gallardo. Para el líder de los socialistas extremeños, el objetivo es "que no pueda mirarles a los ojos desde mi escaño y decirles lo que nadie más se atreve a decir"