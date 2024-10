Al menos seis muertos en un bombardeo de Israel en el centro de Beirut

08:15 h

Las defensas israelíes afirmaron este jueves haber interceptado un avión no tripulado y detectado un segundo que acabó estrellándose cerca de la ciudad de Tel Aviv, en un ataque que no dejó víctimas pero que desató las alertas en la aledaña Bat Yam para que los ciudadanos acudieran a refugio.

Se detectaron dos drones y la Fuerza Aérea israelí interceptó uno de ellos en el espacio marítimo frente a la costa de Gush Dan, informaron las fuerzas de defensa israelíes (IDF).

La fuente añadió que el incidente no dejó víctimas, mientras que el periódico The Times of Israel precisó que el segundo dron cayó en una zona abierta y sin construcciones.

Apenas una hora antes, las fuerzas israelíes habían alertado a la población de Bat Yam, al sur de Tel Aviv, para que los residentes fueran a los refugios protegidos.