Israel prohíbe la entrada al país a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Rego

11:41 h

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “fortalecer a la ultraderecha” con su estrategia política y de carecer de propuestas “útiles sobre la vida de la gente”.

En declaraciones a los medios tras una visita a Fuenlabrada (Madrid), López ha asegurado que el PP está “absolutamente desnortado, acomplejado con Vox y compitiendo con Vox”, lo que, en su opinión, “solo fortalece” a este partido.

Asimismo, ha criticado que el presidente popular “se ha sumado en los últimos días a las peores políticas de la señora Ayuso”, y ha definido al líder como “el señor Feijóo de las frutas y las fosas”, en alusión al reciente vídeo que el dirigente del PP publicó en Instagram cantando ’Mi limón, mi limonero’ con el lema "me gusta la fruta".

“El PP de Feijóo solo tiene una propuesta para España: generar odio, alimentar la crispación y la polarización”, ha denunciado López, que ha reclamado al líder de la oposición que “rectifique” y abandone “esa política para ultras”.