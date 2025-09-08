MINUTO A MINUTO
Israel prohíbe la entrada al país a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Rego
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes 8 de septiembre:
11:41 h
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “fortalecer a la ultraderecha” con su estrategia política y de carecer de propuestas “útiles sobre la vida de la gente”.
En declaraciones a los medios tras una visita a Fuenlabrada (Madrid), López ha asegurado que el PP está “absolutamente desnortado, acomplejado con Vox y compitiendo con Vox”, lo que, en su opinión, “solo fortalece” a este partido.
Asimismo, ha criticado que el presidente popular “se ha sumado en los últimos días a las peores políticas de la señora Ayuso”, y ha definido al líder como “el señor Feijóo de las frutas y las fosas”, en alusión al reciente vídeo que el dirigente del PP publicó en Instagram cantando ’Mi limón, mi limonero’ con el lema "me gusta la fruta".
“El PP de Feijóo solo tiene una propuesta para España: generar odio, alimentar la crispación y la polarización”, ha denunciado López, que ha reclamado al líder de la oposición que “rectifique” y abandone “esa política para ultras”.
11:39 h
El Tribunal Constitucional estudia esta semana si admite a trámite el recurso del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra su entrada en prisión provisional, que acordó el juez del caso Koldo el pasado 30 de junio.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el recurso ha recaído en la sección Segunda compuesta por el magistrado progresista Juan Carlos Campo y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías, quien es el ponente del recurso de amparo.
Rara vez este tipo de recursos suele prosperar porque se trata de una diligencia adoptada durante la fase de instrucción, que la Corte de Garantías tiende a inadmitir de plano, han explicado las fuentes, máxime cuando el procedimiento judicial sigue en curso.
En su recurso, la defensa de Cerdán considera que el Supremo ha vulnerado su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia por haber acordado su ingreso en prisión sin justificar "debidamente la concurrencia de ningún riesgo de alteración o destrucción de pruebas" en el que se basa para acordar dicha medida.
11:37 h
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que las políticas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel por la guerra de Gaza son fruto de las peticiones de sus socios de Gobierno y que lo que tendría que hacer es llevar el tema a Europa y conseguir que todo el Consejo se pronuncie "de una forma clara".
"Esto se lo han exigido sus socios", ha afirmado el presidente del Partido Popular en una entrevista en Telecinco en la que ha cuestionado que algunas de las medidas, como el embargo de armas, puedan cumplirse. Según Feijóo, algunas de las cosas que ha anunciado Sánchez ya se sabían y en otras "ha mentido" pues, por ejemplo, es "falso" que España no vaya a comprar ningún tipo de armamento a Israel.
"Los sistemas de comunicación de buena parte del material del ejército español son componentes israelíes, los ocho por ocho que están construyendo España tienen componentes israelíes", ha relatado el presidente del PP, que ha acusado a Sánchez de faltar a la verdad.
Sánchez ha anunciado este lunes, en una comparecencia en el palacio de la Moncloa, nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.
11:21 h
Seis gazatíes murieron el domingo por desnutrición, dos de ellos niños, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance que recoge datos del día anterior. Las nuevas víctimas elevan a 393 el total de fallecidos en la Franja de Gaza por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, de los cuales 140 eran niños.
En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de hambruna en la gobernación norte de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza. Desde entonces, Sanidad ha contabilizado 115 muertes adicionales, 25 de ellas de niños.
El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, advirtió este domingo de que, para finales de septiembre, la hambruna declarada en el enclave, podría extenderse a las gobernaciones de Deir el Balah y Jan Yunis (el sur) si las limitaciones a la entrada de ayuda humanitaria continúan "y en medio de una ofensiva militar masiva".
En las últimas semanas, Israel ha intensificado los bombardeos en Gaza, como parte de su plan de ocupar la capital del enclave y ha ordenado a la población desplazarse hacia el sur. Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.000 personas, más de 19.000 de ellos niños.
11:18 h
"El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que esa fue la reacción de Felipe VI cuando le informó de que no acudiría a la apertura del Año judicial por la presencia del fiscal general del Estado imputado.
Entrevistado en Telecinco, Feijóo ha insistido en que, como líder de la oposición, no tenía obligación constitucional de asistir y ha asegurado que volvería a actuar del mismo modo". "Yo no puedo mirar para otro lado y no puedo dar por normal lo que es anormal"; "yo no puedo estar de acuerdo en que un presunto delincuente se dirija a los magistrados que le están investigando", ha afirmado.
Sobre el asunto que ha copado el debate político en el verano, la responsabilidad ante los incendios, ha afirmado que el cambio climático existe, pero ha considerado que achacar lo sucedido al cambio climático es "una cortina de humo" y ha cuestionado el pacto de Estado ofrecido por Pedro Sánchez, porque es "especialista en romperlos".
Preguntado por las últimas encuestas publicadas que apuntan a que Vox sube a costa del PP y que ambos suman mayoría absoluta, Feijóo ha insistido en que su alternativa es "ganar las elecciones de forma clara" y "gobernar en solitario", lograr una "mayoría suficiente" para poder "restaurar y iniciar un cambio político en España".
11:06 h
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha celebrado este lunes las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, contra Israel por el "genocidio" en Gaza, pero le ha instado a dar un paso más y romper de forma total las relaciones con el país.
En una rueda de prensa, Maíllo ha señalado que las nueve medidas propuestas por Sánchez, entre ellas el embargo de armas, el incremento de partidas para la agencia de Naciones Unidas de ayuda a la población palestina (UNRWA) o la prohibición de sobrevolar espacio aéreo español para aquellos aviones que lleven armamento hacia Israel, suponen "la apertura de un camino y una senda positiva pero insuficiente".
Y, en ese sentido, ha abogado por la ruptura de cualquier tipo de relación con Israel, tanto diplomática como económica y empresarial, lo que incluiría también "la finalización de la intervención de empresas españolas en aquel país".
Desde IU también han solicitado que el Gobierno de España lidere en La Haya la apertura de una causa por "genocidio" contra el Gobierno de Israel ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia.
10:35 h
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que es "un orgullo" que Israel le haya prohibido la entrada a ella y a la ministra Sira Rego, ya que asegura que es un Estado que "perpetra un genocidio", y ha resaltado que seguirán "luchando por los derechos del pueblo palestino".
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como de la titular de Juventud e Infancia en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel ante el "genocidio" en Gaza.
"Es un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí. Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo Palestino le guste al señor Netanyahu o no", ha escrito Díaz en su cuenta de la red social Bluesky.
Además, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE ha instado a dar más pasos, más allá de las nueve medidas anunciadas, y a retirar a la embajadora de España en Israel. "No se puede prohibir la entrada de dos ministras de un Gobierno democrático a un país y seguir como si nada. Hay que seguir actuando", ha añadido.
10:31 h
Cuatro personas murieron y otras once resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, en el ataque a tiros este lunes por parte de dos personas, a las que mataron en el lugar, ocurrido en el norte de Jerusalén, según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).
10:28 h
El secretario general del PP de Madrid ha asegurado que para esta formación es un "auténtico placer" que al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, "también le guste la fruta como a nosotros".
Serrano ha acudido al Ayuntamiento de Madrid, donde se está celebrando el Debate sobre el Estado de la Ciudad, y ahí ha hecho esta valoración de las imágenes compartidas por Núñez Feijóo en su cuenta oficial de Instagram en la que puede verse una historia donde aparece cantando junto a otras personas la canción "Limón Limonero", de Henry Stephen, y, sobreimpresionadas, las frases "Mi limón, mi limonero / Me gusta la fruta".
Esta última frase ha sido empleada contra Sánchez en diferentes ocasiones por la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde noviembre de 2023. Serrano ha asegurado que esta es una frase que "no solo define a Madrid, sino que define lo que es un principio saludable, que es que nos guste la fruta a todos y para nosotros es un auténtico placer, que a Alberto Núñez Feijóo también le guste la fruta como a nosotros".
El dirigente popular ha expresado que ahora comienza un curso político en el que "parece que es un punto y seguido de dónde lo dejamos en julio y tenemos un Gobierno de España totalmente rodeado por sus casos de corrupción".
10:21 h
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha celebrado las medidas contra Israel anunciadas este lunes por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha pedido no conformarse e ir más allá con otras iniciativas, como por ejemplo la retirada de la embajadora española de Tel Aviv.
"Estamos en el Gobierno para esto. La semana pasada lo transmitimos a nuestro socio: nuestro país tenía que hacer más para parar el genocidio. Gracias a la sociedad civil por no mirar a otro lado. No podemos conformarnos: hay que retirar la embajadora española de Tel Aviv. Palestina nos está esperando", ha escrito en su cuenta de la red social Bluesky.
La líder de Sumar en el Gobierno de coalición señaló este fin de semana que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en el paquete de medidas contra Israel que los ministros de su espacio habían propuesto a sus socios de coalición el jueves pasado, con la vista puesta en el Consejo de Ministros de este martes.
Este lunes, Sánchez ha anunciado en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.
10:00 h
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista 'Sumar', se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".
09:10 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia nueve acciones adicionales para intentar frenar el genocidio en Gaza que se pondrán en marcha "de manera inmediata".
- La primera es aprobar de forma inmediata la Ley de embargo de armas para consolidar el embargo de armas a Israel.
- La segunda es la prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a Israel.
- La tercera es la denegación de entrada al espacio aéreo de naves de Estado que transporten armas destinadas a Israel.
- La cuarta la prohibición de acceder a territorio español de toda persona que participe en el genocidio.
- La quinta es la importación de productos provenientes que provengan de asentamientos ilegales en Gaza y Cirsjordania.
- La sexta es la limitación de servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales.
- La séptima es reforzar la colaboración con la Autoridad Palestina.
- La octava es el aumento de ayuda a UNRWA a unos 10 millones de euros adicionales.
- Y la novena es el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año.
Sánchez reconoce que las nuevas medidas que va a aprobar el Gobierno "no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra", pero "esperamos que sirvan para añadir presión a Netanyahu, para aliviar parte del sufrimiento de Palestina y para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia".
09:05 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece desde Moncloa para anunciar medidas contra Israel por el genocidio en Gaza. "El gobierno cree que una cosa es proteger a tu país y otra bombardear hospitales o matar de hambre", asegura el líder de Ejecutivo.
"Los datos hablan por sí solos. 63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar", detalla Sánchez. "Esto no es defenderse, es exterminar", afirma el presidente del Gobierno.
"A pesar de ello, la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia, encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y complicidad con el Gobierno de Netanyahu", afirma Sánchez.
08:40 h
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio este lunes un ultimátum a Hamás asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, "destruirá Gaza" y los "aniquilará" a todos ellos.
"Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", escribió Katz en su cuenta de X.
En caso de que el grupo palestino no acepte sus condiciones, el titular de Defensa advirtió: "Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán".
08:30 h
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anulado la agenda que tenía este lunes en Valencia debido a la alerta por lluvias, después de que se haya activado la alerta naranja en gran parte de la Comunitat Valenciana, según ha informado la Delegación del Gobierno.
Morant tenía previsto acudir este lunes al municipio valenciano de Picanya para visitar las obras de emergencia para la reparación de daños en el barranco del Poyo ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre y una escoleta municipal que fue arrasada por la riada.
Sin embargo, este lunes la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha informado de que, con motivo de la alerta por lluvias, queda anulada la convocatoria de la ministra, quien tenía previsto atender a los medios de comunicación cuando concluyera su visita.
Emergencias de la Generalitat ha activado este lunes la alerta naranja en toda la provincia de Castellón, el interior sur y litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, ya que se pueden alcanzar acumulados de entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12 de mañana y la medianoche, así como granizo y fuertes vientos.
08:10 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar una serie de medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza. Moncloa ha informado de esta comparecencia del jefe del Ejecutivo a partir de las 9:00 horas.
Fuentes del Gobierno habían informado a EFE este fin de semana de que los socios de coalición, PSOE y Sumar, estaban negociando una serie de medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
Una negociación después de que Sumar planteara el pasado jueves al PSOE una batería de iniciativas contra ese país para tratar de frenar el "genocidio" en Gaza, entre ellas declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas.
La propia vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para avanzar en este paquete de medidas contra Israel. El detalle de las mismas será concretado por Sánchez en su comparecencia en Moncloa.
08:00 h
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado este domingo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de insultar al presidente del Gobierno "con la zafiedad imperante en el PP más tóxico" tras difundir un vídeo en su cuenta oficial de Instagram rotulado con la frase "me gusta la fruta".
En la cuenta oficial de Núñez Feijóo puede verse una historia -una publicación efímera, conocida como 'story'- en la que el presidente del PP aparece cantando junto a otras personas la canción "Limón Limonero", de Henry Stephen. En el vídeo figura la sala Garufa Club de A Coruña como ubicación y, sobreimpresionadas, las frases "Mi limón, mi limonero / Me gusta la fruta".
Esta última frase ha sido empleada contra Sánchez en diferentes ocasiones por la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde noviembre de 2023. Entonces, tras publicarse un vídeo sin sonido en redes sociales en el que la presidenta madrileña parecía decir 'hijo de puta' en la tribuna de invitados del Congreso tras referencias de Sánchez a su hermano, fuentes del equipo de Ayuso ironizaron sosteniendo que podría haber dicho 'me gusta la fruta' o 'viva Teresa de Calcuta'.
"El viernes plantó al Rey y al Poder Judicial. Ayer, su número 2 pidió "cavar una fosa" para el Gobierno. Hoy insulta al presidente con la zafiedad imperante en el PP más tóxico. Este fin de semana retrata el colapso político y ético del PP, una sucursal de los ultras", ha censurado Bolaños en su cuenta oficial de X.