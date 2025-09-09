MINUTO A MINUTO
El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes 9 de septiembre:
13:43 h
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prohibición de entrada en España de los ministros de Israel de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich
Esta decisión ha sido anunciada por el titular de Exteriores, José Manuel Albares, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el plan de nueve medidas anunciado por Pedro Sánchez para presionar a Israel por el genocidio en Gaza.
Albares ha rechazado por el momento la ruptura de todas las relaciones con Israel y ha señalado que el listado de sancionados está abierto a otras personas que hagan "inviable" la solución de los dos Estados. Además, ha manifestado que no hay fecha de regreso de la embajadora española en Tel Aviv, que ha sido llamada a consultas después de que Israel acusara a España de "antisemita".
Informa Antonio Ruiz Valdivia
13:40 h
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Ejecutivo mantiene la confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya acordado la apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha insistido en que el Gobierno mantiene la confianza en el fiscal y "por supuesto, también en su inocencia". "Siempre hemos sido conscientes de que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito; por tanto, todo el respeto a esta resolución y también toda la confianza hacia el fiscal general del Estado", ha subrayado.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral a García Ortiz por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hurtado ha dictado un auto, que no es recurrible por las partes, en el que acuerda enviar a juicio al fiscal general, en un procedimiento en el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide que sea condenado con una pena de seis años de prisión.
13:30 h
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha denunciado este martes el acoso sufrido desde que ayer afirmara que en Gaza no hay un genocidio, unas descalificaciones a él y a su familia que están "alentadas en gran medida desde determinadas posiciones políticas": "Mis últimas 24 horas no se las recomiendo a nadie".
Así lo ha manifestado el primer edil madrileño en declaraciones a los periodistas después de que en el debate sobre el estado de la ciudad celebrado ayer afirmara que en Gaza "no hay un genocidio".
"Mi postura es la que tiene la Unión Europea, es decir, no parece que sea una postura estrambótica (...) Es un delito tipificado como tal, que tiene una calificación jurídica y que por la gravedad de lo que supone, no se debe banalizar su uso ni se debe hacer partidista su uso con carácter meramente político o instrumental", ha considerado.
Ha añadido que lo que sucede en Gaza no le "puede gustar a ninguno", una realidad que provoca "dolor" a todos, pero ha matizado que "es cierto" que no todos "identifican" de la misma manera a "los culpables y las situaciones".
13:24 h
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva normativa antitabaco, que define nuevos espacios sin humo, aunque finalmente no introduce el empaquetado genérico.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que esta "profunda reforma" supondrá un "paso importante en la lucha contra el tabaquismo" y ha defendido que pone el derecho a la salud y la libertad de respirar aire limpio y "vivir más y mejor" por delante de los intereses comerciales.
13:12 h
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
12:50 h
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.
"La guerra puede terminar mañana", dijo Saar en una rueda de prensa en Zagreb, y añadió que Israel está dispuesta a aceptar "un acuerdo completo que ponga fin a la guerra" y englobe esas dos exigencias.
Para el ministro, la condición de que Hamás deponga las armas es "crucial" para Israel y además "garantiza un futuro mejor para Gaza y los palestinos".
El ministro se refirió a la última propuesta de tregua con Hamás puesta encima de la mesa por los mediadores estadounidenses, que supondría -según filtraciones a medios israelíes- la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza el primer día del alto el fuego a cambio de presos y detenidos palestinos, y el comienzo ese día de las negociaciones para el fin de la guerra bajo la supervisión de Trump.
12:30 h
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha achacado a Israel el ataque al principal barco de la Flotilla de la Libertad, en una maniobra para "intimidar", si bien ha avisado de que "no lo lograrán" puesto que las embarcaciones seguirán su ruta hacia Gaza.
La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza ha difundido este martes un vídeo del supuesto ataque con dron en el puerto de Túnez a una de sus embarcaciones, conocida como el 'Barco Familiar', que transporta a miembros del Comité Directivo de esta iniciativa solidaria, entre ellos Ada Colau.
En declaraciones a la emisora Rac1, Colau ha explicado que no estaba en el barco en el momento de los hechos, porque había bajado del mismo unas horas antes para acudir a un acto en Túnez.
Pero los tripulantes que sí estaban a bordo en el momento del incidente y otros testimonios presenciales de otras embarcaciones "vieron primero el dron y luego vieron cómo dejaba caer un producto incendiario que generó un fuego, porque cayó donde estaban los chalecos salvavidas", ha relatado la exalcaldesa.
12:25 h
La confirmación de que el proyecto de ley para reducir la jornada laboral va a ser devuelto por el Congreso al Gobierno este martes aboca a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a prepararse para volver a presentarlo y a aplicar como alternativa inmediata el registro horario electrónico obligatorio.
Fuentes de Sumar han señalado que en el Ministerio de Trabajo ya se están preparando para una "segunda vuelta", después de que en las últimas horas Junts per Catalunya les trasladara que va a mantener hoy en el pleno su enmienda a la totalidad al proyecto.
También han reiterado que el Ministerio va a "separar" la parte legislativa correspondiente a la creación de un registro horario digital para todos los trabajadores, una medida que puede aprobarse por real decreto desde el Consejo de Ministros y que permitirá que la Inspección de Trabajo tenga acceso telemático a los horarios laborales de las empresas, con el fin de mejorar el control del tiempo de trabajo y evitar abusos.
"No nos vamos a levantar de la mesa, vamos a seguir trabajando y negociando y a ir al control horario", ha dicho en rueda de prensa la diputada de Sumar Tesh Sidi, para quien es "impensable que, cuando hay una reducción de los horarios por el aumento de la productividad y la inteligencia artificial, ese tiempo no se lo devolvamos a los trabajadores".
12:15 h
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto rechazar este miércoles la suspensión cautelar que ha pedido el exjuez Baltasar Garzón de los acuerdos del CGPJ de pérdida definitiva del cargo de magistrado, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo por prevaricación.
Garzón, que hasta su suspensión era el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, fue condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por haber autorizado la escucha de las conversaciones de detenidos en prisión preventiva con sus abogados en el caso Gürtel, motivo por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendió de sus funciones.
El exjuez, que cumple el próximo mes 70 años, que es la edad de jubilación ordinaria, busca un regreso simbólico a la carrera judicial y, por ello, pidió en junio al CGPJ que dejara sin efecto los acuerdos que le apartaron de la carrera judicial alegando un dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU de 2021 que concluyó que fue condenado en un proceso arbitrario.
La Comisión Permanente ya rechazó el pasado 22 de julio anular dichos acuerdos, pero Garzón recurrió esta decisión para que fuera revisada por el Pleno e instó la suspensión cautelar. Así, lo que verá este miércoles el Pleno será la cautelar a partir de una propuesta, a la que ha tenido acceso EFE, que deniega esta solicitud por razones de urgencia y ya más adelante el Pleno abordará el fondo del asunto, aunque se desconoce la fecha.
12:05 h
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde además de reiterar la necesidad de una reunión bilateral para abordar la reconstrucción posdana, le advierte de que la llegada de nuevas lluvias torrenciales puede dejar daños incluso peores que los del 29 de octubre pasado.
En una carta fechada el pasado 5 de agosto y a la que ha tenido acceso EFE, Mazón señala que en un horizonte de al menos de un año, "las condiciones de protección y minimización de daños ante precipitaciones torrenciales no existen".
Por ello, continúa la misiva, es de esperar que, de producirse otra dana, los daños materiales sean "del mismo orden, si no mayor, toda vez que la reconstrucción de los elementos afectados no está finalizada y no lo estará" antes de la época en que esas lluvias son más frecuentes, como septiembre y octubre.
Fuentes de la Generalitat han señalado que, hasta el momento, no se ha producido respuesta alguna a esa misiva, como tampoco la hubo a la carta que también Mazón le envió a Sánchez a principios de abril en la que le planteaba "la urgente necesidad" de mantener una reunión para tratar la recuperación tras la dana que dejó 228 víctimas mortales y miles de damnificados en la provincia de Valencia.
12:00 h
Un menor ha muerto y otro ha resultado herido tras ser agredidos anoche en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, en un caso que investigan los Mossos d'Esquadra.
Según ha informado la policía catalana en un comunicado, hacia las 23:00 horas de anoche recibieron un aviso para dirigirse a la calle Antoni Campmany de Barcelona, donde se encontraban dos menores heridos, debido, presuntamente, a una agresión.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó al lugar y atendió a los dos menores y, posteriormente, les trasladó a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos ha muerto.
11:55 h
El expresidente del Gobierno Felipe González no comparte las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que hay algunos jueces que hacen política, y considera que sin presupuestos deberían convocarse elecciones, porque no hacerlo argumentando que ganaría la derecha cree que es "antidemocrático".
González ha hecho estas consideraciones en una entrevista en Antena 3 en la que ha sido también crítico con el president de la Generalitat, Salvador Illa, tachándole de "correveidile" por su reunión en Bruselas con Carles Puigdemont.
En su análisis de la situación política actual, el expresidente ha considerado que no se puede gobernar sin presupuestos aunque el Gobierno actual diga lo contrario, y ha recordado las palabras de Sánchez cuando era líder de la oposición dirigidas al entonces presidente Mariano Rajoy para que convocara si no conseguía apoyos para unas nuevas cuentas del Estado.
"Si me viera en esa situación, indudablemente convocaría elecciones", ha asegurado Felipe González, quien ha añadido que si el argumento para no hacerlo es que ganaría la derecha, eso es "antidemocrático" porque nunca puede ser la razón para no celebrar comicios.
11:50 h
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha defendido este martes que España pida una autorización a la ONU para intervenir militarmente en Gaza junto con una coalición de estados, ya que ha señalado que los ejércitos "también están para defender los derechos humanos de niños en otras partes del mundo".
"Yo creo que España debería pedir autorización a la ONU y, por tanto, hacerlo desde el marco legal. Y que una coalición de diferentes estados pudiera intervenir y defender a un pueblo que está siendo masacrado", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
El diputado, integrado en el grupo Sumar, ha defendido también que el Gobierno y el ejército español den seguridad y garantías a las personas que se están "jugando la vida por abrir un corredor humanitario en Gaza", después del ataque con un dron que ha sufrido uno los principales buques de la Flotilla Sumud.
La postura a favor de la intervención militar en Gaza no se ha debatido en ningún momento en el grupo parlamentario Sumar, según han aclarado fuentes de Compromís, y es exclusiva de Iniciativa, una de las formaciones integradas en la coalición valenciana.
11:45 h
La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha exigido que el embargo de armas a Israel anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aplique “de forma real” y que incluya el tránsito de material militar por territorio español, incluidas las bases de Estados Unidos en España, para que sea “efectivo”.
Durante una concentración frente a la Puerta del Sol, convocada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la campaña ‘Fin al Comercio de Armas con Israel’, Belarra ha acusado al Ejecutivo de haber mantenido relaciones armamentísticas con Israel “en medio del peor genocidio del siglo XXI”.
“Estas medidas vienen a confirmar lo que llevamos diciendo mucho tiempo y el Gobierno decía que no era verdad, que lleva comprando y vendiendo armas a Israel y permitiendo el tránsito de armas con destino a Israel”, ha afirmado.
La diputada se ha referido así al anuncio del presidente del Gobierno con el que prometió un paquete de medidas, destacando la aprobación urgente de un embargo legal de armas, impidiendo el tránsito de barcos con combustible militar por puertos españoles, y cerrando el espacio aéreo a aeronaves con material de defensa.
11:25 h
El director del hospital Shifa de la ciudad de Gaza, Mohammad Abu Salmia, aseguró que, pese al anuncio de evacuación completa de la capital del enclave palestino por parte del Ejército israelí, el equipo médico del centro no tiene intención de abandonar la ciudad ni de evacuar a los pacientes.
"Nos quedaremos con los pacientes", afirmó en un intercambio de mensajes con EFE el responsable del mayor hospital de la capital gazatí (con 402 camas) tras la orden de evacuación emitida por Israel de toda la urbe, donde viven alrededor de un millón de personas.
Según Abu Salmia, su hospital y el resto de los centros médicos de la ciudad de Gaza ya están completamente llenos, pero la situación es también crítica en el sur de la Franja, donde "no hay sitio para recibir a ningún paciente".
"La situación ahora es extremadamente peligrosa en los hospitales de (ciudad de) Gaza" tras la orden de evacuación, dijo el director médico, que indicó que todos los de la urbe están llenos con una ocupación del 300 % y "no se puede mover a los pacientes a ningún sitio de Gaza, tampoco al sur".
11:20 h
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró este martes que el Gobierno de España se deja influenciar por el grupo integrista palestino Hamás -lo que en su opinión- desestabiliza la región de Oriente Medio.
"Cuando sólo te dejas influenciar por la propaganda de Hamás, como el gobierno español, lo único que causas es daño y desestabilización en Oriente Medio", dijo el jefe de la diplomacia israelí en una rueda de prensa en Zagreb, junto a su homólogo croata, Gordan Grlic Radman.
"No creo que los gobiernos que usan eslóganes o sirven a la propaganda de Hamás sean relevantes para la situación en Oriente Medio. No tienen ninguna influencia", agregó Saar, en referencia a iniciativas propalestinas lanzadas en los últimos meses por los ejecutivos de España y Francia, entre otros.
11:15 h
Al menos 15 gazatíes fallecieron este martes en toda la Franja de Gaza en medio de la ofensiva militar israelí para tomar la capital del enclave, según un recuento de muertos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.
Según estos datos, que recogen los fallecidos desde la medianoche hasta las 11.00 hora local (8.00 GMT), ocho de los fallecidos fueron trasladados al hospital Nasser, en el sur del enclave; cinco al hospital Al-Shifa, en la capital gazatí; mientras que las dos víctimas restantes fueron derivadas, una al hospital Bautista y la otra al hospital Al-Awda, en Nuseirat, en el centro.
El Ejército israelí declaró toda la ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa”, tras ordenar este martes la evacuación de la urbe, en la que viven alrededor de un millón de personas.
En el mapa difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, la capital gazatí aparece marcada completamente en rojo y clasificada como zona de combate, lo que implica que los civiles no estarían a salvo del fuego israelí.
11:05 h
Las asociaciones Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que rectifiquen sus "graves" declaraciones relativas a que algunos jueces hacen política.
En un comunicado conjunto ambas asociaciones les instan a que "si consideran que existen miembros del poder judicial que dictan sus resoluciones persiguiendo una finalidad política que identifiquen tales hechos y presenten las denuncias o querellas correspondientes ya que esas conductas serían constitutivas de un ilícito penal".
Añaden que en caso de no hacerlo deben desdecirse de las manifestaciones que han realizado "pues el recto ejercicio de sus cargos no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia".
Las citadas asociaciones recuerdan que el pasado día 1, en una entrevista en TVE, Pedro Sánchez manifestó que "hay jueces haciendo política" y apeló al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que estudie si ciertas causas "tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos".
10:45 h
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que el total de superficie quemada en el mes agosto en los incendios forestales fue de 120.000 hectáreas, de las que el 31 por ciento corresponde a superficie arbolada, el 69 por ciento a monte raso y el resto a otro tipo de terrenos.
En su comparecencia, que marca el arranque de curso político en Galicia, Rueda ha desvelado este martes estos datos y ha defendido que contar la verdad "no es minimizar nada" porque "cada hectárea que ardió la percibimos como si fuese propia". La semana pasada, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, cifró en 143.628 hectáreas la superficie ardida en Galicia el pasado mes de agosto a causa de la ola de incendios forestales.
Durante su comparecencia, el mandatario autonómico ha pedido a los grupos de la oposición que tomen nota de lo sucedido para que todos puedan "extraer lecciones para evitar, si es posible, que vuelva a pasar", en presencia de los alcaldes de los territorios quemados tanto del PP como del BNG y del PSOE que siguen la comparecencia desde la tribuna de invitados.
Ha insistido en llamar al consenso porque, a su juicio, por una vez esta catástrofe el pueblo y sus dirigentes la vivieron "unidos" y ha pedido que así sigan porque en una cuestión como los incendios forestales "no debería haber diferencias ni divisiones más allá de los puntos de vista políticos" de cada grupo.
"Les propongo, que por una vez, hagan como vamos a hacer nosotros. Escuchar e intentar llegar a acuerdos. Mi gobierno y el partido que lo sustenta quiere hacerlo", ha expuesto el presidente gallego en su primera parte de la intervención.
10:30 h
Un total de 44 municipios de Alicante han suspendido este martes las clases por la alerta de lluvias y tormentas, por lo que 215.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional no han acudido hoy a clase, según han informado a EFE la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana.
Los centros afectados son 355 públicos dependientes de la Consellería de Educación, 52 privados-concertados y 14 privados.
Las localidades que han suspendido las clases son Alicante, Albatera, Algorfa, Algueña, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benidorm, Benijófar, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Calp, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Dolores, el Camp de Mirra, El Campello, El Pinós, Elche, Formentera del Segura y Granja de Rocamora.
También se han visto afectados por esa medida Guardamar del Segura, Ibi, Jacarilla, Los Montesunos, Orihuela, Orxeta, Rafal, Redován, Relleu, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Teulada, Tibi, Torrevieja y Xàbia.