Sigue en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso

08:31 h

PP y Vox aprovecharán la sesión de control al Gobierno para pedir cuentas a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su consiguiente dimisión.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Sánchez "quién va a pedir perdón a los españoles" tras la inhabilitación de García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Además, el PP ha puesto el foco en Bolaños, a quien la vicesecretaria de Política Institucional, Cuca Gamarra, pedirá que se pronuncie sobre si "ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad como ministro de Justicia", también a propósito de la polémica de García Ortiz.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pretende que el ministro le confiese si cree que "la verdad se ha abierto paso" en el caso del fiscal general.

También el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pedirá explicaciones a Bolaños por esta cuestión, con una pregunta similar a la de Feijóo: ¿"Va a pedir el Gobierno expresamente perdón a los españoles?".