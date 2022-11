Observadores internacionales denuncian "esfuerzos" por socavar la confianza en las legislativas de EEUU

08:07 h

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha destacado que no ha habido "ola gigante roja" (republicana) en las elecciones de mitad de mandato o midterm, como preveían las encuestas y analistas políticos y ha calificado la jornada electoral del martes como "un buen día para la democracia".

"La prensa y los tertulianos predecían una ola gigante roja. Eso no ha pasado. Sé que estábais contrariados por mi optimismo obsesivo, pero me he sentido bien durante todo el proceso", ha declarado Biden en su primer balance de las elecciones. "El pueblo americano ha hablado. Demuestra que somos una democracia" y que se ha votado "sin ninguna o sin apenas interferencias", ha añadido.

Biden ha reconocido que es "doloroso" cada uno de los escaños perdidos, pero ha destacado que su partido "ha perdido menos asientos en la Cámara de Representantes que cualquier presidente demócrata en las elecciones de mitad de su primer mandato en los últimos 40 años".