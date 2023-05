Iglesias dice que Díaz quiere que Podemos quede en una posición "muy pequeñita" y defiende la unión con Sumar

07:57 h

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que Podemos quede en una posición "muy pequeñita" con respecto a Sumar y recalca que sería "una locura" y una "estupidez" que ambas formaciones no fueran juntas a los próximos comicios del 28 de mayo.

"Yolanda llegó legítimamente a otra conclusión. A la conclusión de que quien me sobra aquí es Podemos. No que me sobre para que se quede definitivamente fuera, sino o para que se quede en una posición muy pequeñita o para que si se quieren ir, que se vayan", ha señalado Iglesias en una entrevista en La Fábrica, dirigida por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En este punto, ha recalcado que "la realidad está demostrando que ese análisis es erróneo y que Podemos y Sumar tienen que ir junto a las elecciones y que Podemos no se va a dejar subsumir en una plataforma", por lo que ha considerado que no concurrir juntos a las elecciones sería una "locura" y una "estupidez", si bien ha recordado que Podemos es Podemos y "no queremos ser Sumar".