Montero responde a Llop que "no es fácil probar en un juzgado la violencia"

09:33 h

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra Pilar Llop por mentir "vergonzosamente" al asegurar que no sabía el dato de revisiones de condenas por la ley del 'solo sí es sí' porque los LAJ no las estaban anotando.

En un comunicado de este miércoles, recogido por Europa Press, las asociaciones de Letrados denuncian la "impericia" y la "falta de capacidad" de la ministra de Justicia, que está causando un "daño irreparable", situando el "culmen" en esas declaraciones, realizadas en una entrevista en Cadena Ser.

Llop "ha mentido vergonzosamente" al decir que "no disponía del dato de revisiones de condena porque los LAJ no las estábamos anotando en el SIRAJ", cuando "cualquiera" sabe que este sistema "no permite esta anotación", sino solo registrar "medidas cautelares, órdenes de protección y sentencias firmes y no firmes", critican.