13:25 h

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha trasladado este sábado su solidaridad con el pueblo palestino, que supera los 50.000 asesinados, entre ellos más de 15.000 niños y niñas, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, y ha advertido de que "con el genocidio no se comercia, no se pacta y no se negocia".

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, partido integrado en el grupo parlamentario Sumar, ha participado este sábado en el Plenario Autonómico Extraordinario de Más Madrid, junto a las portavoces autonómica, Manuela Bergerot, y municipal, Rita Maestre.

"Nosotras lo decimos alto y claro, las veces que haga falta: Con el genocidio no se comercia, no se pacta y no se negocia", ha advertido García después de una semana marcada por el polémico contrato con una empresa de Israel para la compra de balas, que abrió una crisis en el Gobierno de coalición.

García se ha mostrado muy orgullosa de haber coordinado la evacuación de niños y niñas palestinos para tratarse en España de distintas patologías y heridas, y que puedan recuperaran su dignidad, su humanidad y su vida.