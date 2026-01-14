Una encuesta que da ganadora de las presidenciales a la ultraderecha agita la campaña en Portugal

La encuesta publicada este martes que daría como vencedor de una primera vuelta al líder de ultraderecha André Ventura, seguido del exministro socialista António José Seguro, ha puesto patas arriba la campaña portuguesa. El sondeo recoge que el presidente de Chega ganaría con un 24% de los votos, un punto más que Seguro, aunque no sería capaz de vencer en una segunda vuelta.

Tras ambos, el estudio del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público coloca a el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo con un 19%. En cuarta posición se quedaría uno de los nombres más populares, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, con un 14% de los votos, empatado con el comentarista político y exministro conservador Luís Marques Mendes.

El sondeo ha provocado un auténtico terremoto en la campaña, que sigue dominada por la gran igualdad entre los candidatos. Gouveia e Melo admitió este miércoles a la prensa durante un acto electoral en el mercado de Alvalade, en Lisboa, que está "verdaderamente angustiado" con lo que está pasando y el riesgo de que Portugal escoja "un mal presidente". "Es esto lo que pongo en la consciencia de los portugueses -agregó-. Cuando hablan del voto útil, por favor no piensen en los partidos, piensen que el voto útil es para el cambio y la seguridad"

Por su parte, Cotrim de Figueiredo hizo este miércoles en sus redes sociales un llamamiento público al primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) para que respalde su candidatura, pese a que el jefe del Ejecutivo ha dado su apoyo a Marques Mendes, quien en el pasado presidió el Partido Social Demócrata (PSD), que él dirige ahora.

"Estoy seguro que, como yo, no quiere ver un candidato ni del Partido Socialista ni de Chega en el Palacio de Belém (sede de la Presidencia lusa). Mi candidatura es la única que puede parar ese escenario", escribió el eurodiputado.

En respuesta, Marques Mendes acusó este miércoles a Cotrim de Figueiredo de hacer un "show político" y aseguró que Montenegro participará este miércoles en un acto suyo en Famalicão, en el norte del país.

Por su parte, Seguro indicó que la carta que escribe todos los días es a los portugueses para que voten por él. "Soy el único demócrata que defiende el Estado social, la sanidad pública, la escuela pública, nuestra Constitución que puede pasar a una segunda vuelta", señaló, citado por los medios.

Portugal celebra el domingo elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder. Si ningún aspirante logra más de la mitad de los sufragios habrá una segunda vuelta en los 21 días siguientes entre los dos que queden primero y segundo.