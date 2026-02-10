Errejón no acudirá al juzgado este martes al no estar clara la renuncia de Mouliaá

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón no acudirá este martes a la citación para que el juez le comunique la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá "a la espera de que se resuelva el devenir procesal de la causa", después de que Mouliaá presentara un escrito renunciando a la acusación que luego no ha formalizado, según recoge EFE.

El juez Adolfo Carretero citó la semana pasada para este martes a Errejón para comunicarle oficialmente la apertura de juicio oral, un trámite para el que le había convocado previamente pero que tuvo que suspender porque faltaba el escrito de calificaciones de la Fiscalía, que finalmente comunicó que pide la absolución del expolítico porque no ve delito.

La citación para este martes se dictó después de que Elisa Mouliaá anunciara el pasado miércoles que renunciaba a la acusación por motivos de salud y personales, aunque sin retractarse de los hechos que denunció en 2024.

Pero ayer lunes la actriz cambió de parecer y, según informó a EFE su letrado, decidió seguir adelante con la acusación al considerar que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del acusado "no puede quedar impune". Por eso, según su letrado, no validará finalmente el escrito que envió al Decanato el pasado miércoles renunciando a su acusación contra Errejón -como le advirtió el magistrado que debía hacer porque carecía de la firma de su letrado-, de modo que decaerá y el proceso seguirá adelante.

Humillaciones, juicio mediático y una red de apoyo inexistente: lecciones tras la renuncia de Elisa Mouliaá Ver más

Además la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos magistrados se reunieron ayer pera deliberar sobre el recurso de Errejón contra su procesamiento, dejaron en suspenso esta decisión hasta que el juez instructor les aclarase si la denunciante ha renunciado efectivamente a acusar a Íñigo Errejón, y de ser así, que le remitan copia del escrito y de la resolución que se hubiese adoptado.

Así las cosas, la defensa de Errejón ha informado a primera hora de este martes que, al no tener constancia de que Elisa Mouliaá haya hecho efectivo el escrito en el que pedía retirarse de la causa y "mientras no se aclare esta situación procesal", no acudirá al trámite judicial, "a la espera de que se resuelva el devenir procesal de la causa". Su defensa alega "motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento".

La actriz si acudirá este martes a los juzgados de Plaza de Castilla para explicar a la prensa las últimas decisiones que ha tomado sobre este procedimiento.