Una escuela vinculada a Vox anuncia como profesor al presidente de los obispos junto a Buxadé y Mayor Oreja

El recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, figura como profesor de un curso programado para octubre por el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (Issep), un centro de formación y difusión de ideas derechistas vinculado a Vox. Argüello, arzobispo de Valladolid, de 71 años, considerado del ala conservadora del episcopado, elegido esta semana presidente de la CEE, está en el listado de docentes del Issep para la quinta edición del "Programa de Liderazgo y Gobierno", cuyo desarrollo está previsto entre octubre de 2024 y junio de 2025. Del mismo programa figuran también como docentes Jorge Buxadé, dirigente de Vox; Kiko Méndez Monasterio, hombre de estrecha confianza de Santiago Abascal; o Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y hoy referente del movimiento antiabortista, todos ellos en un listado prolijo en nombres vinculados al principal partido español de la extrema derecha.

El Issep identifica a Argüello en el programa como "presidente de la Conferencia Episcopal Española", es decir, la información está actualizada después de que el martes fuera elegido para el cargo. Miguel Ángel Quintana Paz, director académico del Issep, explica que el compromiso de Argüello para ser profesor en el máster es anterior a su elección, pero que no estaba previsto retirarlo en caso de que saliera presidente. Además, asegura, no ha recibido ninguna noticia de alteración de los planes y no ve ningún motivo para que la haya, como no fuera una agenda más apretada. Subraya, de hecho, que la previsión del Issep es que Argüello participe como profesor no sólo en el programa del curso 2024-2025, sino también en el presente 2023-2024, para el que el Instituto está buscándole fechas que cuadren en su agenda.

infoLibre preguntó a la CEE, órgano de coordinación de los obispos, responsable de la interlocución con el Gobierno y una referencia reconocible de la Iglesia ante la sociedad, si veía adecuado que Argüello fuera profesor del Issep y si no temía que se percibiera una identificación del nuevo presidente de la CEE con Vox y con la extrema derecha, pero no hubo respuesta.

¿Qué es el Issep?

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, afirmó tras su elección que Argüello es "ese líder que necesita la Iglesia" para "atacar a la industria de la muerte y la Agenda 2030". La elección suscitó también una reacción favorable del Issep, que publicó el siguiente mensaje: "Que los próximos años le cundan tanto como a nosotros sus enseñanzas".

Pero, ¿qué es el Issep? Ubicado en Madrid, es la extensión española del Institut des Sciences Sociales, Économiques et Politiques, fundado en Lyon en 2018 por Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen y estrella en ascenso de la extrema derecha francesa. Constituido en 2020, en el patronato del Issep figuran dos hombres citados con asiduidad como de la máxima confianza de Abascal: Kiko Méndez Monasterio, antiguo militante del partido Alianza por la Unidad Nacional, con un antecedente de violencia ultraderechista en 1999; y Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía y profesor en el Issep, con una trayectoria llena de conexiones con Vox. En Castilla y León, la Consejería de Cultura, en manos de Vox, patrocinó el año pasado con 15.000 euros un curso de verano del Issep, según publicó La Marea.

El presidente del Issep es Miguel Menéndez, un nieto de Blas Piñar orgulloso de la "cruzada" de Franco. Su director es el abogado franco-argentino Santiago Muzio, que cuando exhumaron a Franco en 2019 dijo que así "¡resucita el alma del Caudillo para el pueblo español!".

Geopolítica junto a Mayor Oreja

Argüello ya ha colaborado antes con el Issep. En diciembre de 2022 participó como docente una clase titulada La Iglesia en el mundo de hoy. "Desde el siglo XVII tenemos a Jesús en el armario, porque se creyó que podía ser problemático y que nos bastaban sus valores, sin Él", dijo en aquella clase, en la que participó como arzobispo de Valladolid. Ahora figura en el "Programa de Liderazgo y Gobierno" como "presidente de la Conferencia Episcopal Española", órgano coordinador de los obispos, donde hay varias sensibilidades ideológicas.

El curso en el que está previsto que sea profesor Argüello cuesta 12.000 euros, ofrece veinte plazas y durará 320 horas en modalidad presencial, según el programa publicado en la web del Issep. Los siete bloques del programa son "Historia", "Filosofía", "Economía", "Derecho", "Gestión", "Geopolítica" y "Comunicación". Argüello, jurista de formación, figura como profesor en el bloque de "Geopolítica" junto al exministro del Interior con el PP Jaime Mayor Oreja, líder del movimiento NEOS, a quien Santiago Abascal propuso ser candidato en la moción de censura de Vox de 2020; Marion Maréchal, Kiko Méndez-Monasterio, Santiago Muzio y el coronel del ejército en la reserva Pedro Baños, colaborador en el programa de Iker Jiménez, entre otros.

Otros profesores del "Programa de Liderazgo y Gobierno" son los parlamentarios de Vox Jorge Buxadé (Europa), Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces, Manuel Mariscal y Carlos Flores (Congreso); José Javier Esparza, presentador del programa El Gato al agua, en El Toro TV; el ya citado empresario de los medios Julio Ariza; Javier Tebas, presidente de la Liga, con pasado en Fuerza Nueva y declarado simpatizante de Vox; y los exdiputados de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y Toni Cantó, entre otros. A ellos se suman miembros menos conocidos con trayectoria en los distintos campos del máster.

Issep: muestra de "pluralidad"

El director académico del Issep, Miguel Ángel Quintana Paz, a lo largo de un extenso intercambio de mensajes por escrito y después de una conversación telefónica con infoLibre, rechaza lo que considera un "marco" erróneo en el enfoque de este periódico, que estaría –a su juicio– tratando de vincular a Argüello con Vox y con la extrema derecha ignorando la complejidad tanto de la trayectoria y el pensamiento del arzobispo como de la propia institución. "El motivo por el que [Argüello] colabora con Issep revela algo clave de su personalidad y su figura pública, que no sé si los medios (o nuestra sociedad) son capaces de reflejar y apreciar hoy día: que es un hombre profundamente interesado por investigar la realidad de nuestro tiempo, sin prejuicios previos, un gran intelectual (de hecho, probablemente el mayor entre los obispos españoles de hoy)", expone.

Issep, una fundación impulsada por Vox para formar a la élite ultra y que no presenta cuentas Ver más

"Su elección a mi juicio ha sido netamente 'sapiocrática', más allá de las banderías politiqueras o intraeclesiales que sin embargo dan tanto mordiente al mundillo de los medios", añade. Estamos –agrega– ante "un obispo" que simplemente "aprovecha la ocasión que se le da en una institución formativa para dar una clase y así proclamar su mensaje". Es más, su participación es prueba de la "pluralidad" del Issep, ya que Argüello sostiene "posiciones que no coinciden con las de ningún partido político actual, pues su mensaje es evangélico, no partitocrático", añade. Y afirma como ejemplo que los mensajes de Argüello sobre la inmigración son distintos a los de Vox.

A juicio de Quintana Paz, existe entre "la inmensa mayoría de los periodistas" en España una "exagerada laxitud" al emplear el sintagma "extrema derecha", que no encuentra equivalencia en "extrema izquierda" y que mete "en el mismo saco a Hitler y a Abascal, a Mussolini y a Milei". "Y, lógicamente, como intelectual se le cae a uno el alma a los pies", afirma, acusando a quienes hacen un uso a su juicio extensivo del término de emplearlo "como mero tótem" para alejar "fantasmas" propios.

En cuanto a los vínculos con Vox, señala que además de profesores con relación con el partido hay otros ligados a otras formaciones políticas. "Mayor Oreja, sin ir más lejos, lo está a un partido (PP) y una organización a la vez (NEOS)", señala Quintana Paz, que reivindica la "apuesta intelectual sólida" del Issep".