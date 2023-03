"Hoy sabré más y te cuento": el 2 de Interior con el PP prometió al exjefe de la UCO datos que la ley prohíbe dar

Una serie de mensajes de whatsapp cruzados en febrero de 2019 entre el antiguo número 2 de Interior, Francisco Martínez, y el ya entonces exjefe de la UCO, el coronel Manuel Sánchez Corbí, demuestran que el primero ofreció al segundo información procedente de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, cuya difusión está prohibida.

Fue el 25 de febrero de 2019 cuando comenzó el intercambio de los mensajes, incorporados al caso Kitchen junto con otros 22 chats de Francisco Martínez y cuyo acceso para defensas y acusaciones quedó "temporalmente" suspendido este lunes.

El intercambio se produjo, pues, el mismo día en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció a puerta cerrada en la comisión de secretos para explicar el cese de Sánchez Corbí, destituido en agosto del año anterior, y para abordar el uso de fondos reservados en el espionaje a Luis Bárcenas durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Martínez llegó a decirle a Corbí que en cuanto tuviera información “concreta” sobre aquella comparecencia se la contaría.

Pasados 10 minutos de la una de la tarde, Corbí envió su primer whatsapp del día a Martínez, a quien en los días previos había ayudado a preparar el interrogatorio al que el PP sometería al ministro durante la sesión secreta. El mensaje decía lo siguiente: “B. Días. Algún feedback [comentarios, información] de la comparecencia?”. A punto de dar las dos, le respondió el exsecretario de Estado, que no pertenecía a la comisión de secretos y que, a tenor de sus palabras, obtenía los datos desde dentro: “Todavía no”. Un rato después, Martínez le contó a su interlocutor que el ministro llevaba “tres horas”.

Al día siguiente, el antiguo secretario de Estado de Seguridad en el equipo de Jorge Fernández Díaz tomó la delantera. Exactamente a las 09.32, pulsó la tecla de envío del primer mensaje que esa jornada dirigió a Corbí: “Todavía no me dan información concreta, pero me dicen que todo fue BIEN (desde punto de vista de mi grupo). Hoy sabré más y te cuento”.

El destinatario era, de nuevo, el coronel de la Guardia Civil que en agosto de 2018 había sido descabalgado por Marlaska como jefe supremo de la Unidad Central Operativa, la UCO, tras el email cursado a distintas unidades del Cuerpo y filtrado a distintos medios sobre cómo el bloqueo de los fondos reservados impedía avanzar en las investigaciones. Corbí respondió de forma breve pero explícita: “Gracias. Me hace falta esa información concreta para seguir atento al ‘personaje’”.

Ahora, es Martínez quien sostiene que para, entre otros fines, proteger informaciones sujetas a la Ley de Secretos Oficiales debe quedar bajo candado el chat que contiene mensajes como los arriba reseñados. O como el que, desvelado por infoLibre, acredita que la UCO investigó la vida sexual de un periodista centrado en la Operación Taula, aquella que involucraba a Rita Barberá en una trama de blanqueo de dinero que en pequeñas cuantías -el pitufeo- acababa en el bolsillo de políticos del PP.

El ex secretario de Estado ha logrado que, en respuesta a su solicitud, el juez de Kitchen, Manuel García Castellón, dictase el mismo día -el viernes 3- una resolución que declara la suspensión temporal del acceso a los 23 chats de Francisco Martínez. Al igual que para su antiguo jefe, Jorge Fernández Díaz, para Martínez Anticorrupción pide 15 años como presuntos jefes de la operación policial urdida para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Este lunes, infoLibre contactó por escrito tanto con Francisco Martínez como con Manuel Sánchez Corbí, ahora fuera de la Guardia Civil, por si deseaban aportar su versión sobre aquellos mensajes referidos a la comparecencia secreta de Marlaska. Este periódico transmitió a ambos que el whatsapp enviado por el ex secretario de Estado el día 26 –“Hoy sabré más y te cuento"- acredita que existió una promesa explícita de facilitarle información sobre lo tratado en la comisión de secretos oficiales. Y les preguntó si eran conscientes de que podían estar ante una revelación de secretos. Desvelar qué se había tratado en una sesión de la Comisión de Secretos Oficiales le costó en 2022 una denuncia al portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Acabó archivada.

Corbí se limitó a agradecer el mensaje de infoLibre. Martínez, en cambio, amenazó con denunciar a este periódico si volvía a publicar algún whatsapp del chat. Invocando la ya citada providencia del juez García Castellón, el antiguo número 2 de Interior escribió lo que sigue: “No tengo comentarios salvo que enviaremos al juzgado y estudiaremos acciones en caso de cualquier nueva publicación y que yo jamás he asistido a la reunión de la comisión de secretos ni he sido informado de su contenido”.