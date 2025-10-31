Transparencia total
LA DANA DE VALENCIA

La exconsellera Pradas asegura que mantuvo informado a Mazón sobre el envío del Es_Alert

  • Según Pradas, el president estuvo al tanto de todas las gestiones que se realizaban en el Cecopi
  • También se le informo del envío del mensaje Es_Alert
La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas. Rober Solsona (Europa Press)
La jueza de la dana rechaza eximir a Pradas y resume al detalle su "negligencia grosera" en el Cecopi

La exconsellera de Interior de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas ha asegurado que mantuvo informado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de todas las gestiones que se realizaban en el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la dana, incluido el envío del mensaje Es_Alert a los móviles de la provincia de Valencia, según informa EFE.

