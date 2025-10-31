La jueza requiere a la periodista que comió con Mazón que aporte el tique del aparcamiento

La jueza que investiga la causa de la dana ha requerido a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, que aporte en su declaración del próximo lunes el tique del aparcamiento y cualquier otro elemento que acredite el periodo en que estuvo con él el día de la catástrofe.

En un auto de este viernes, la jueza de Catarroja asegura que saber hasta qué momento Vilaplana pudo estar presente durante las llamadas que se mantuvieron entre Mazón y la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en esta causa, convierte en útil la prueba solicitada, la obtención del tique de entrada y salida del aparcamiento de la Glorieta de València.

Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a las 18:45 horas a un aparcamiento Ver más

En este mismo auto, rechaza una nueva citación de Pradas "en el presente momento" al objeto de prestar nueva declaración, tras ser pedida por una acusación particular para que aclarara algunas cuestiones a partir de las informaciones que se van obteniendo en sede judicial y a través de los medios de comunicación.