Feijóo hace de la economía su ariete contra el Gobierno y Sánchez le reprocha un ‘no a todo’ desde que es líder del PP

Economía, economía y economía. Alberto Nuñez Feijóo no se sale de su guion y su primer cara a cara con el presidente Pedro Sánchez, celebrado este martes en el Senado, no dio para sorpresa alguna. El líder del PP insiste en denunciar que las medidas adoptadas por el Gobierno para contener las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania no están funcionando y repite una y otra vez que la solución es bajar impuestos.

Feijóo arrancó reivindicando “la política útil”, pero no ofreció a Sánchez otro acuerdo que la aceptación de las propuestas fiscales de la derecha. Al líder del PP, que a diario denuncia el elevado déficit y la abultada deuda pública de España, le parece excesivo que la recaudación de impuestos esté yendo por encima de la previsto —él dice que es por culpa de la inflación, el Ejecutivo sostiene que es gracias a la buena marcha de la economía— y quiere que el Estado renuncie a ese dinero “devolviéndoselo”, dice, a los ciudadanos.

En su primera intervención en el Senado, Feijóo dijo sentirse insultado porque el presidente porque Sánchez le reprochó que el PP lleve toda la legislatura “estorbando” mientras el Gobierno llega a acuerdos con todos los grupos parlamentarios, con los agentes sociales y con las Comunidades Autónomas y le echó en cara su “optimismo” económico. “Las familias están molestas con su triunfalismo”, le reprochó.

Después de ignorar la petición del presidente para que el PP desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Feijóo reclamó a Sánchez que llegue a acuerdos con su partido y “no con las minorías”. “El PP no solo lo puede utilizar cuando no le llegan los votos de Bildu y ERC”, aseguró el líder de la oposición.

El presidente comenzó su réplica confrontando la pretendida imagen de oposición de estado de Feijóo al recordarle que, durante la legislatura, el Gobierno ha sido capaz de alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas a excepción de la ultraderecha y el PP: "Lo primero que tengo que pedirle, con todo el respeto, es que hagan una oposición de estado y útil para España, porque una cosa es lo que usted dice y otra lo que usted hace. Nosotros tenemos otro concepto de la oposición y por eso impulsamos y apoyamos pactos de estado como el antiterrorista o contra la violencia de género. Escuche bien, señoría, violencia machista, no intrafamiliar", le espetó a Feijóo.

No fue la última alusión a la dependencia de la extrema derecha, puesto que Sánchez también le recordó cómo intentó un acuerdo con los populares para reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido por el de personas con discapacidad, algo que hiló con el menosprecio del vicepresidente ultra de Castilla y León. "Aquello no fue un hecho sorprendente, como usted dijo, señor Feijóo, fue un hecho aberrante".

Precisamente a cuenta del cumplimiento de la Constitución, Sánchez volvió a reprocharle al líder del PP el bloqueo del CGPJ: "Este es un Gobierno que cumple la Constitución. Ustedes siempre van dando lecciones pero no cumplen. ¿Está dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales?"

El presidente respondió a la exigencia de Feijóo detallando todas las medidas impulsadas por el Gobierno para dar respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y recordó que, en su conjunto, van exactamente en la misma línea de las llevadas a cabo en el resto de países de Europa. "Estamos haciendo lo que están haciendo todos los gobiernos europeos: ayudas directas a sectores afectados, proteger a las familias vulnerables y rebajas fiscales del 60 por ciento en la factura de la luz. Es lo que el Gobierno ha hecho siempre, primero con la pandemia y ahora con la guerra: trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas. Ustedes, mientras, se dedican a estorbar, estorbar y estorbar", concluyó.