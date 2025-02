Feijóo mira para otro lado ante la enésima versión de Mazón y la izquierda estalla contra sus "mentiras"

Carlos Mazón vuelve a cambiar de versión. Ahora sostiene que llegó al Cecopi durante el día fatídico de la dana a las 20.28 horas. El presidente valenciano se contradice a sí mismo, ya que anteriormente sostuvo que estaba en el centro a partir de las 19 horas. Incluso llegó a decir en la red X que no pudo recibir los mensajes de la entonces vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a las 20.20 horas porque estaba incomunicado en la reunión. Cuatro meses de cambios constantes y de relatos discordantes.

El president valenciano defiende que llegó al centro de coordinación después de que se mandara el mensaje de alerta. Un nuevo giro por parte del dirigente popular que se da a la vez que se conocen los autos de la jueza que instruye el caso de la dana, en los que la magistrada ha puesto de relieve que la competencia de aviso pertenecía a la Generalitat y que muchas de las muertes fueron evitables.

Han pasado cuatro meses y el president valenciano sigue sin aclarar con exactitud y pruebas qué hizo durante la tarde del pasado 29 de octubre. Estuvo comiendo en el restaurante El Ventorro, aunque lo ha enmarcado en su condición también de líder del PP para ofrecer la dirección de la televisión valenciana a una periodista. Y sostiene Mazón que luego estuvo en el Palau de la Generalitat, pero no hay rastro ni pruebas de su papel en las decisiones pues hubo un apagón informativo durante la reunión del Cecopi para decidir si se mandaba la alerta.

La nueva versión de Mazón ha sacudido todo el panorama político, pues trata de evitar responsabilidad en la tardanza del mensaje, pero, a la vez, vuelve a dejar en evidencia su comportamiento como president aquella tarde (el centro de coordinación se reunió desde las 17 horas). Además, el dirigente del PP trata otra vez de culpar a terceros como el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La izquierda ha estallado por su comportamiento y ha puesto en el foco el sostenimiento por parte de Alberto Núñez Feijóo, mientras que la derecha no da ningún paso para que dimita.

Feijóo calla

En el Partido Popular no disimulan su nerviosismo sobre lo que está ocurriendo con el president de la Generalitat. Tanto en sus palabras (o su ausencia de ellas) como en sus gestos. Los mismos diputados que cada semana se paran en los pasillos del Congreso para hablar con los periodistas sobre los temas del día tras la sesión de control al Gobierno, evitaron constantemente este miércoles a la prensa. Es más, en el receso de 45 minutos que produjo al mediodía tras la primera votación, la plana mayor del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, se quedó en el hemiciclo para evitar tener que despachar con los periodistas.

Los pocos que sí han hablado de Mazón lo han defendido, aunque de manera tibia, como el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, al asegurar que el jefe del Consell “ha dado la cara”, “ha dado explicaciones”, ha “vinculado su futuro” a las labores de reconstrucción y “no ha salido corriendo”. También el responsable de Coordinación Autonómica y Electoral, Elías Bendodo, lo respaldó de manera escueta.

Por su parte, la respuesta oficial del equipo directo de Feijóo es que no “hay novedades” respecto a si respaldan o no al president valenciano. Una respuesta que, si bien deja a entender que el líder del PP le sigue brindando su apoyo, tampoco es demasiado contundente. Estas mismas fuentes aseguran que la nueva versión de Mazón sobre su llegada al Cecopi a las 20.30 horas es "exactamente igual"a lo que había dicho hasta el momento pese a que el jefe del Consell había mantenido que llegó al centro de emergencias “a partir de las siete”: “¿En algún momento dijo que llegara antes?”, plantean desde Génova.

Con todo, desde la dirección nacional del PP insisten en que ellos están volcados en “hacerle el control” al Gobierno de Sánchez y que “los minutos” en los que llegó Mazón al Cecopi no “les competen”. Además, insisten, al igual que hace la Generalitat, que el jefe del Consell no “tenía por qué estar en el Cecopi” porque no forma parte del organismo. Otras fuentes de peso en el PP valenciano sí se muestran, sin embargo, más críticas y confiesan que son “partidarias de decir las cosas como son desde el principio”. Y añaden que Mazón debería estar centrado en la reconstrucción y no en las explicaciones de lo que hizo el 29 de octubre.

La izquierda sostiene que Mazón busca protegerse judicialmente

La nueva versión de Mazón indignó a los partidos de la izquierda, especialmente al PSPV, a Compromís y a Sumar. Desde estas tres formaciones se pidió de nuevo al president valenciano que dimita, aunque pusieron el foco además en la responsabilidad de Núñez Feijóo como gran sustento en estos momentos del dirigente autonómico. Además, fuentes de las tres formaciones señalan abiertamente que no se pueden creer al popular y que su nuevo giro responde a una estrategia judicial para evitar responsabilidades penales después de los autos de la jueza.

En los partidos de la izquierda también indican que Mazón ahora se enfrenta además a la presión popular en tiempo de Fallas en Valencia. Lo que hay dudas entre los dirigentes de esas formaciones es si el president podrá alargar su “agonía”. Algunas fuentes consultadas creen que “no aguantará las Fallas”, mientras que otros indican: “Hemos visto de todo ya en el PP valenciano. Si no se ha ido ya…” Pero sí coinciden en estas formaciones en que el popular está acorralado: “Lo abuchean hasta en Orihuela, que es una zona muy del PP”. Desde Compromís siguen insistiendo en presentar una moción, aunque no den los números, para visibilizar la alternativa, Los socialistas recuerdan que ya se votó la dimisión y el PP y Vox la tumbaron en las Corts.

“Ya no soportamos más mentiras. Yo me pongo en la piel de los familiares de las personas fallecidas que están desesperadas, que seguramente han pasado por la peor tragedia de sus vidas, y no soportan ya más”, indicó la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, que recalcó que es “indecente” e “indignante” que el popular siga al frente del Consell. Para recalcar al hilo que "Feijóo sostiene a un presidente que ya no se sostiene". Según el PSOE, el líder del PP y Mazón “han unido sus destinos”.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también reclamó su dimisión y apuntó a Génova 13: "También le exigimos responsabilidades al señor Feijóo por haber estado encubriendo a un mentiroso compulsivo y a un irresponsable como el señor Mazón, que debería haber dimitido desde hace ya muchas semanas".

"La vergüenza llega a tal punto que la responsabilidad ya no es de Carlos Mazón ni del PP valenciano. Aquí quien tiene que dar respuestas es Feijóo", suscribió en una comparecencia la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, quien subrayó que su partido seguirá pidiendo las responsabilidades políticas en las comisiones de investigación y se personará además en la causa como acusación para que el Govern de Mazón pague por las 227 muertes.