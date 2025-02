El Gobierno, estupefacto con Mazón: "No hubo president ni el día de la catástrofe ni ahora"

12:31 h

La dirección nacional del PP mantiene su respaldo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y no considera que haya cambiado de versión al sostener que el día de la dana, el pasado de 29 de octubre, llegó al Cecopi a las 20.28, cuando en otras ocasiones dijo que llegó pasadas las siete de la tarde.

Fuentes de la dirección nacional del PP han negado que Mazón dijera que llegó antes del envío de la alerta a la ciudadanía, que se lanzó a las 20.11 horas, y por tanto comparten lo dicho por el president sobre que no ha cambiado de versión, además de destacar que éste no es miembro del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El presidente de la Generalitat Valenciana ha afirmado este miércoles, en declaraciones a los periodistas desde Valencia: "no entiendo lo del cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20.28 son después de las siete y media. Eso es fáctico ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes. Siempre dije lo mismo, no he cambiado de versión jamás".

"No hay novedades", han indicado fuentes de Génova acerca de la posición del partido y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, respecto a la continuidad de Mazón y al respaldo que le da su partido.

Desde la dirección indican que la postura sigue siendo la expresada por Núñez Feijóo el pasado lunes, en una entrevista en Telecinco, en la que afirmó que el PP tomará la decisión "más oportuna" respecto a la continuidad de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana porque a su partido le interesa "volver a gobernar en Valencia".