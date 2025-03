Feijóo ve "muy difícil" el acuerdo en Defensa con el Gobierno y acusa a Sánchez de dirigirse a una "autocracia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que Pedro Sánchez no tiene un plan para España en materia de Defensa y ha advertido que será "muy difícil" llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la seguridad en Europa y el gasto si no respeta a la fuerza política mayoritaria e intenta eludir a las Cortes. Además ha acusado al presidente del Ejecutivo de dirigir a España hacia "una autocracia": "Estamos yendo a una deriva muy peligrosa, en el que el único poder es el ejecutivo", según recoge EFE.

"Sería muy conveniente, pero no puedo ni quiero ocultar a los españoles que, tal y como están las cosas, es muy difícil", ha afirmado sobre la posibilidad de un acuerdo después del encuentro mantenido en Moncloa, una reunión de media hora a la que Sánchez ha acudido "sin ninguna información", ha criticado.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados ha asegurado que el PP está preparado para dialogar "siempre que el Gobierno muestre auténtica voluntad de diálogo y respeto por la fuerza mayoritaria del país" y "tanto el fondo como la forma" del diálogo sean "serios y limpios". "Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio", ha dicho Feijóo, quien ha insistido en que la defensa en Europa y la defensa en España "no se despachan en 30 minutos".

Sin plan por los socios de Gobierno

En el encuentro, el primero en privado entre los dos desde diciembre de 2023, Feijóo le ha transmitido su preocupación por que "a día de hoy España no tiene ningún plan" en materia de seguridad y defensa. Esto se debe, ha explicado, a que no hay "un gobierno sólido y coherente" por la diferente visión de los socios de Pedro Sánchez y ha afirmado que el presidente está "en una encrucijada" y permanece "en vilo" por "la debilidad de su Gobierno.

"Tiene que decidir si más defensa, más seguridad, más soberanía" o seguir "el camino que le marcan sus socios" y hacer "exactamente lo contrario de lo que piden los miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Pretender las dos cosas al mismo tiempo es imposible", ha insistido.

"Si para Sánchez aumentar el gasto militar y defender la seguridad es una necesidad estratégica, y verbalmente me ha dicho que sí, las alianzas que ha tejido se lo impiden. Entonces, poner fin a estas alianzas también es una necesidad estratégica para España", ha afirmado.

El necesario apoyo del Congreso

Feijóo ha asegurado que llegó a Moncloa "sin ninguna información" y así ha salido tras treinta minutos "de charla y café". El líder del PP ha detallado que le ha hecho varias preguntas a Sánchez sobre seguridad y que no ha obtenido respuesta, aunque el presidente tampoco le ha pedido su apoyo concreto para un posible incremento del gasto en Defensa.

Ha insistido en la necesidad de que el presidente acuda al Congreso para obtener el apoyo de la Cámara ante cualquier propuesta, pero ha afirmado que tiene "la sospecha" de que "está dispuesto a gobernar prescindiendo del Congreso y de las Cortes Generales". "Basta ya de regatear la Constitución. En una democracia europea no puede haber un incremento de gasto, no puede haber un presupuesto, no puede haber un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso de los Diputados", ha declarado.

Feijóo ha sido el primero de los dirigentes a los que Sánchez ha recibido para informarles de su posición ante la guerra en Ucrania, las expectativas de paz, el debate que hay en Europa al respecto y su determinación de acelerar llegar al 2 % del PIB en gasto en Defensa.