La Fiscalía informa de que la mano derecha del ex fiscal general se reunió con Leire Díez

La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz que en marzo y abril de 2025 el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se reunió con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante socialista Leire Díez, que fue presentada como una "compañera de despacho".

Según informan fuentes fiscales, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se reunió el 6 de marzo de 2025 y posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, con este letrado y con Leire Díez —"una mujer que tuvo una intervención menor" y que supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación—.

"El fiscal general del Estado —entonces Álvaro García Ortiz— fue informado a posteriori de ambas reuniones", indican las fuentes, que subrayan que ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de García Ortiz.

En las reuniones, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", y los fiscales entendieron que sus alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

La Fiscalía ha informado además a Pedraz, que investiga la presunta trama para desbaratar procesos judiciales contra el PSOE o el Gobierno, que no se produjo reunión alguna con el abogado Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset —ambos investigados— y tampoco con el letrado del excomisario José Manuel Villarejo, citado como testigo, otros tres nombres por los que también preguntó el instructor a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Para dar respuesta a la solicitud de Pedraz, el Ministerio Fiscal ha informado de lo que a su vez han trasladado los dos fiscales concernidos, puesto que no existe un registro de visitas en la sede de la Fiscalía General del Estado, según han indicado las mismas fuentes fiscales, que subrayan "el espíritu de total colaboración institucional y transparencia que anima a la Fiscalía General del Estado".

También ha detallado la Fiscalía que en los registros de la Secretaría Técnica no existe ninguna denuncia formulada por Teijelo en los años 2025 y 2026, mientras que Leire Díez presentó una contra el fiscal José Grinda el 17 de septiembre de 2025, que se remitió a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y fue archivada el 15 de diciembre de 2026 por no aportarse "indicio alguno" que justificara investigar lo denunciado, más allá de "meras afirmaciones".

Por su parte el exasesor ministerial Koldo García presentó un total de cinco denuncias ante la Fiscalía entre enero y junio de 2025 y todos estos escritos fueron archivados por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la Fiscalía Provincial de Madrid, según ha trasladado la Fiscalía a Pedraz.

Las relaciones de Leire Díez con la Fiscalía, bajo sospecha

Anticorrupción obvia los canales internos y pide información a Peramato a través del juez Pedraz Ver más

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargos las pesquisas del caso Leire han puesto bajo sospecha las relaciones de la exmilitante socialista con la Fiscalía General del Estado, por los mensajes de ésta a otros investigados con alusiones al entonces fiscal general o por los pactos que supuestamente habría ofrecido a acusados en varias causas. Los investigadores no habían identificado, sin embargo, quién era el interlocutor de Díez en el Ministerio Fiscal.

Entre las comunicaciones que destaca la UCO figura por ejemplo un mensaje de Díez al abogado del comisario Villarejo que sostenía "te cuento. Te va a recibir el FGE"; también cómo la exmilitante le dijo a Teijelo que tenían "vía libre" para ir a ver "al FGE" por un tema relacionado con José Norberto Uzal, condenado en un caso de hidrocarburos, y también trasladó a este letrado que le llamarían de "la FGE", o le instó a pedir cita con sus "amigos de FGE".

Además, el 28 de marzo de 2025, Leire Díez aludió en un mensaje al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, a una reunión que iba a tener con la Fiscalía General y que podía hacer que el presidente, según sus palabras, directamente la adorase.