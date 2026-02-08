Galicia recibe más turistas extranjeros que nunca, pero gastan menos

El año 2025 se cerró con un nuevo récord de turistas procedentes del extranjero. Galicia recibió el pasado año 1,89 millones de visitantes de fuera del Estado español, un 3,1% por encima del anterior máximo (2024). Se trata de un aumento moderado, pero que consolida una tendencia al alza en los últimos años, frenada por la pandemia entre 2020 y 2022, pero que retomó los máximos en 2024 y 2025.

El incremento en la llegada de visitantes procedentes del extranjero se apoya, entre otros factores, en el aumento del turismo de cruceros (cerca de un millón de pasajeros anuales, buena parte de ellos de fuera del Estado) y también en el auge de las cifras de los Caminos de Santiago.

Los datos gallegos crecen en paralelo al incremento que se registra en el conjunto del Estado. En 2025 España recibió 96,8 millones de visitantes extranjeros, un 3,2 % más que en el año anterior. En cualquier caso, Galicia sigue siendo un destino minoritario para este tipo de turismo, lejos de los más de 20 millones de Cataluña o de los alrededor de 15 millones de Baleares, Canarias y Andalucía.

Este mismo martes la Xunta destacó que Galicia rondará la cifra total de nueve millones de turistas en el año 2025, un cálculo realizado a partir del dato de 7,3 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros gallegos, publicado hace unos días por el INE, a los que se suman quienes pernoctaron en viviendas de uso turístico. En 2024 la cifra de turistas —internos y externos— fue de unos 8,2 millones y en 2023 había sido de 7,3 millones sobre la base de estos mismos cálculos.

El turismo de residentes en el Estado alcanzó “máximos históricos”, según la Xunta, registrando 6,4 millones de noches, y el turismo internacional se acercó a los 4 millones de noches.

Nunca antes había habido tantos peregrinos en Galicia en un año: ¿motor turístico o masificación de rutas? Ver más

En los datos de 2025 llama la atención un aspecto. A pesar del incremento del número de turistas, el gasto total realizado por estos visitantes disminuyó en relación con el año 2024, pasando de los 2.667 millones de euros a los 2.464.

Un descenso que se explica por una ligera reducción en la duración media de sus viajes (de 8,83 a 8,68 días), pero sobre todo por la caída en el gasto medio realizado por cada turista procedente del extranjero, que pasó de 165 euros por día a 150 euros.

Conviene destacar que los datos de 2024 habían marcado máximos en este indicador: fue el año en el que se alcanzó un mayor gasto por día, un mayor gasto por visitante y un mayor gasto total. Habrá que esperar para ver si el descenso de 2025 supone un cambio de tendencia o si se trata de una caída coyuntural.