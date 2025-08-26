El gasto en pensiones sube un 6,17% en agosto hasta los 13.621 millones

La Seguridad Social ha abonado en agosto 10,4 millones de pensiones con un gasto que asciende a 13.621 millones de euros, un 6,21% más que en el mismo mes del año pasado. Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recoge EFE, casi las tres cuartas partes de este gasto corresponden a pensiones de jubilación con 9.954 millones.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.197 millones, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.252 millones; la de orfandad, a 178,8 millones y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones.

La pensión media del sistema se ha situado en 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior con diferencias entre los distintos tipos.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), es ya de 1.507,5 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.666,6 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.010,3 euros al mes. Por su parte, la pensión media de viudedad aún no llega a los 1.000 euros, con 935,8 euros mensuales.

En las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.613 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el régimen general, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722 euros al mes.

Junto a los datos del gasto en pensiones, Inclusión destaca en la nota que hasta julio se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación. De ellas, las jubilaciones demoradas representan el 11,4% frente al 4,8% de 2019.

En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019.

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,4% en seis años y suponen el 27,6 % del total de nuevas jubilaciones.

Como resultado, añaden, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.