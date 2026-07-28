El Gobierno concede el indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borrás

El Consejo de Ministros ha acordado conceder el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años.

Según ha informado este martes el Ministerio de Justicia, el resto de la pena que le fue impuesta por estos delitos cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (multa e inhabilitación de 4 años y 1 día) se mantiene.

A través de un comunicado, Justicia señala que el indulto a Borrás, uno de los cinco aprobados por el Gobierno, se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba 'desproporcionada y excesiva'".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borrás en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión.

Indultado el gestor cultural Natalio Grueso

Otro de los indultos concedidos este martes es el que beneficia al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental y societaria durante su gestión al frente del Centro Niemeyer de Avilés.

El Gobierno ha acordado indultar a Grueso la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento y mantener el resto por "motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud" y después de que lo solicitaran numerosos artistas y personas del sector audiovisual.

El exdirector del Niemeyer ingresó en prisión en diciembre del pasado año después de ser detenido en Portugal tras permanecer más de dos años huido de la justicia.

Rebajada de tres a dos años la pena del exalcalde de Linares (Jaén)

El Ejecutivo también ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde socialista de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, una decisión con la que se conmuta la pena de prisión de tres años impuesta por otra de dos años, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años.

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Fernández Gutiérrez fue condenado por la Audiencia de Jaén en noviembre de 2011 como autor de un delito de malversación de caudales públicos por cobrar sobresueldos por un valor de 125.377 euros procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista al que pertenecía.

La solicitud de Fernández –que fue alcalde de Linares desde 1999 hasta 2017 y además portavoz del grupo socialista desde 2011, que fue cuando cobró dichas cantidades– contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado indultar parcialmente a dos personas más (ciudadanos particulares, no públicos) condenadas por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de 3 y 4 años y medio de prisión por una de dos años. Las dos contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del ministerio fiscal.