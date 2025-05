El Gobierno defiende que la revelación de las conversaciones privadas de Sánchez es "un delito"

Ministros y dirigentes socialistas han criticado en la mañana de este lunes la filtración de mensajes de WhatApp entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos, incluso señalando la posible ilegalidad de su divulgación, procedentes del sumario judicial del caso Koldo. A pesar de esta argumentación, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha dicho también, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva socialista en Ferraz, que su partido no iniciará por el momento acciones legales por este asunto.

El diario El Mundo ha publicado en los últimos días informaciones revelando conversaciones de WhatsApp de los años 2020 y 2021 entre el presidente del Gobierno y el entonces secretario de Organización del PSOE, en los que se alude a líderes autonómicos socialistas como Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha; Javier Lambán, expresidente de Aragón; y Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura. Mientras los ministros que han comentado estas conversaciones no han querido entrar en su contenido, sí lo han hecho los aludidos.

De este modo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la "revelación de conversaciones privadas" "es un delito" que, en esta ocasión, persigue "erosionar" al Ejecutivo, mientras que la ministra de Igualdad ha considerado las revelaciones un “hecho grave” que debe ser “investigado”.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien ha apuntado que es "preocupante" y "denunciable" que los "mensajes privados" sean publicados.

Todos han seguido la misma línea señalada el domingo por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a su vez líder de los socialistas madrileños, quien aseguró que le parece "muy grave que se publiquen comunicaciones privadas".

Por su lado, la secretaria de política económica del PSOE, Emma López, ha asegurado que estos mensajes "no aportan absolutamente nada".

García-Page: Sánchez y Ábalos eran "uña y carne"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que de los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos se desprende que eran "uña y carne". Lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero, en el programa Más de uno de Carlos Alsina, recogida por EFE.

García-Page ha explicado que los mensajes publicados "reflejan" dos cosas, que Ábalos y Sánchez "eran uña y carne" y segundo, que los presidentes autonómicos que ya estaban gobernando "antes de los cambios en el PSOE" se preguntaban muchas veces "a que venía esta inquina, este ambiente tan hostil". Ha reflexionado que le sorprende que haya mensajes ya que "todos los que estamos en política sabemos que cuando se escribe un mensaje se sabe perfectamente que puede salir publicado" y ha agregado que "esa cautela hay que tenerla desde el parvulario de la política".

Sobre si ha recibido llamadas de presión al hilo de lo que dicen los mensajes, ha señalado que "las conversaciones que he tenido con Ábalos son mínimas, mínimas; si acaso alguna más con Santos Cerdá en un tono bastante amable y bastante razonable". Ha dicho que le "duelen" mucho más los pactos con independentistas que lo que piensen de él y ha añadido que "tampoco he percibido una sesión amenazante" aunque sí había "tensión" y "se notaba que, en un momento determinado, las cosas incomodaban".

También ha precisado que no puede negar que "ha habido tensión que se refleja en multitud de cosas, a veces también mensajes" y "detalles como que te levantas por la mañana y te das cuenta que ha estado por aquí (Castilla-La Mancha) un ministro y no han tenido ni la cortesía de avisar".

Lambán revela que Sánchez le abroncó por comentarios suyos que no le habían gustado

Por su parte, el expresidente y secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha revelado este lunes que recibió unas cuantas brocas "muy serias" por parte de Pedro Sánchez, en las que le sorprendía su "ira y pérdida de control" ante comentarios suyos que no le habían gustado. "Tuve tres o cuatro episodios con Sánchez telefónicos en los que me sorprendía la ira, la pérdida de control" que percibía ante comentarios que había hecho y que no le habían gustado, ha revelado el socialista.

"Lejos de haber una reflexión a la que yo le invitaba cada vez que se producían este tipo de situaciones, las reacciones del presidente, repito, eran iracundas (...) y me parecían fuera de lugar", ha recalcado Lambán, para a continuación apostillar que "en otros tiempos" esas discrepancias se admitían "con bastante naturalidad".

Ha comentado también que recibió llamadas de Ábalos que tenían como objetivo la correspondiente reprimenda, aunque estas "eran bastante cordiales en general" y que la intervención de éste era cada vez menos necesaria porque eran los propios militantes los que se convertían en "censores" de aquellos que reclamaban "libertad de opinión".

"Hoy en día se ha consumado como un proceso y el partido es un páramo absoluto en el que la disidencia está absolutamente suspendida y eliminada. Y quienes la ejercemos (...) lo tenemos que hacer fuera de las fronteras puramente orgánicas", ha indicado.

Lambán ha relatado que las discrepancias con Sánchez surgieron en 2015 cuando unos cuantos dirigentes advirtieron de que "Pedro estaba dispuesto a cualquier tipo de acuerdo, a cualquier tipo de pacto" y que "no existían para él perímetros de pactos posibles con tal de llegar al poder". Ha incidido en que, tras ganar las primarias del PSOE, Sánchez pasó a controlar el partido "hasta conseguir un dominio absoluto en todo lo que se mueve dentro de la organización" y que sus socios le han ido metiendo poco a poco "en un jardín del que no hay salida y que ha conducido a España a la parálisis".

El PP afirma que Sánchez "lo sabía todo"

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado este lunes que el contenido de los mensajes entre Sánchez y Ábalos demuestran que el presidente "lo sabía todo". "Está muy claro que lo sabía todo y lo tapó. La estrecha amistad entre ellos demuestra que en toda la trama de corrupción Sánchez no era ajena a la misma", ha apuntado Gamarra en declaraciones a medios a su llegada a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

De acuerdo con la información publicada este lunes, Sánchez volvió a contactar con Ábalos tras destituirlo en 2021 y le escribió mensajes como "Siempre he valorado mucho tu criterio político", "Te traslado mi solidaridad ante los infundios que veo en medios" y "Hola, José Luis, gracias por el mensaje. Socializar los avances logrados es un gran hallazgo. Así lo haré". Según Gamarra, esa "relación tan estrecha demuestra muchas cosas", sobre todo "que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del Gobierno conocía perfectamente".

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, también se ha referido al tema a su llegada al mismo desayuno. Preguntada por los rumores que han circulado los últimos días de que el Partido Popular podría adelantar a este verano su congreso, Fúnez ha afirmado que de lo que es partidaria es "de adelantar las elecciones". "Tal y como estamos leyendo hoy los mensajes de Sánchez con Ábalos, yo creo que lo que hay que adelantar en este país son las elecciones", ha afirmado.

Ante las quejas de miembros del gabinete de Sánchez por la publicación de mensajes privados, Fúnez ha afirmado que de lo que se tienen que quejar es "de los comentarios que hacía el presidente sobre ellos". "Ahí habrá muchos sorprendidos", ha dicho.