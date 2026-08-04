El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria.

En declaraciones a los medios este martes, la ministra ha explicado que el Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

Con estos recursos, Saiz ha asegurado que el Gobierno demuestra que "ha estado y va a seguir estando" con Ceuta y especialmente al lado de "los más vulnerables".

Se trata de una partida habilitada desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, que hará una transferencia de crédito extraordinario a la ciudad autónoma por los mecanismos ya articulados, ha detallado la ministra.

Saiz ha apelado a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, "por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular", para dar atención a los menores.

El Gobierno mantiene que nadie le avisó de una crisis de esta magnitud

La también portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha vuelto a reiterar este martes que, aunque el Ejecutivo tenía información de que se produciría un repunte de llegadas irregulares propio del verano, no dispuso "nunca" de un informe que hablara de "la magnitud del hecho inédito" que se vivió el pasado jueves en Ceuta.

Saiz ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre la información conocida ayer por parte de fuentes del Ministerio de Exteriores marroquí, de que el país alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta acerca de la sentencia del Tribunal Supremo español de comienzos de julio.

La ministra ha subrayado la colaboración de Marruecos, sin la que no hubiera sido posible una "respuesta tan excepcional" por parte del Gobierno a la emergencia, y se ha remitido a la reunión del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea en la que participa esta mañana el titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska.

También ha destacado las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con las que aplaudió este lunes la gestión de España en esta crisis.

Dos centros educativos para la atención a niñas

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han informado este martes que, tras la coordinación con el Ministerio de Educación, se han habilitado dos centros educativos en Ceuta como lugar de atención a los menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma, especialmente para las niñas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a Ceuta en los próximos días, han señalado las mismas fuentes, para hacer un seguimiento de la situación y con el objetivo de activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna a todos estos niños, niñas y adolescentes.

Dentro de estos mecanismos se encuentra la modificación de la ley de extranjería, que establece un modelo de reubicación de los menores llegados a zonas con alta presión migratoria, como era el caso de Ceuta ya incluso antes de esta crisis, a otras comunidades.

Las fuentes ministeriales han recordado que la misma norma establece la posibilidad de firmar convenios con ONG para la protección de estos jóvenes y la reagrupación familiar, "siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor".

Estos mecanismos se aplicarán caso por caso para garantizar los derechos de cada uno de estos niños y, para ello, se ha reforzado la filiación individualizada, un paso imprescindible antes de trasladarles a los dispositivos de protección.

Saiz pide la dimisión de Ayuso

La portavoz del Gobierno también ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dimitir por la compra del ático en Chamberí.

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En relación con las informaciones sobre la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático que la presidenta regiona iba a utilizar como oficina temporal durante unas obras en el Palacio de Correos en Sol, Saiz ha comentado que "el tiempo de las explicaciones ya ha pasado" y ha considerado que "la señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir".

En declaraciones a los medios, la ministra también ha confesado que le "llama la atención" el "silencio atronador" respecto a esta cuestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, ha asegurado que "fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida".