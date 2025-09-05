Hallan un nuevo cadáver que eleva a ocho los muertos en dos pateras llegadas a Almería

El hallazgo de un nuevo cadáver en la playa de la Almadraba de Monteleva, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, ha elevado a ocho los inmigrantes muertos tras la llegada esta semana de dos pateras a la costa de Almería, han señalado a EFE fuentes cercanas al caso.

El cuerpo apareció este jueves en esta pequeña pedanía del litoral almeriense, a escasa distancia de la playa de Las Salinas, y se da por hecho que procede de la embarcación que arribó a ese punto con 37 ocupantes.

Según las fuentes consultadas, el cadáver fue localizado pasado el mediodía, aunque no se ha podido concretar si lo halló un particular o algún miembro del dispositivo de rastreo que seguía desplegado en la zona.

Ese operativo, en el que han participado Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil y Cruz Roja, se mantuvo activo hasta ayer jueves con el objetivo de localizar posibles supervivientes o más víctimas en el entorno de las playas de Los Muertos (Carboneras, Almería) y Las Salinas (Almería). Hoy viernes ha quedado desactivado.

La Subdelegación del Gobierno en Almería había confirmado inicialmente siete fallecidos: seis vinculados a la patera que alcanzó la playa de Los Muertos en la madrugada del martes, con al menos 26 personas interceptadas en tierra, y uno en la playa de Las Salinas.

En el caso de Carboneras, las labores de rescate se prolongaron durante horas a lo largo del martes, después de que varias llamadas al 112 alertaran de la presencia de cuerpos en el mar frente a Marinicas, Corral y Los Muertos.

Protección Civil de Carboneras recuperó entonces seis cadáveres que fueron trasladados en su embarcación hasta el puerto pesquero, donde quedaron a disposición judicial.

Fuentes próximas al caso han apuntado que algunos supervivientes de la patera de Los Muertos relataron que, debido al fuerte oleaje, varios ocupantes habrían sido arrojados u obligados a lanzarse al agua en el momento de tocar tierra, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y verificar si aún podría haber más desaparecidos.