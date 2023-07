Sumar endurece el tono para movilizar el voto de izquierdas con Yolanda Díaz como ariete antiFeijóo

Sumar cambia su estrategia de campaña a falta de cinco días para que se celebren los comicios generales. De dar protagonismo a las propuestas y vender mensaje en positivo, la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha endurecido el tono contra la derecha, situando al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como principal protagonista de sus ataques. El expresidente de la Xunta se sitúa como favorito para ganar los comicios del próximo domingo y Díaz, que ya se enfrentó a él en el pasado, lo ha convertido en su objetivo político con el objetivo de movilizar a los electores progresistas, que según las encuestas están más desmotivados.

Desde el equipo más cercano de Díaz aseguran que propuestas como la herencia universal, que han generado controversia dentro del espacio de la izquierda, han servido para situar a la recién estrenada coalición en el debate público, pero consideran que deben entrar en otra pantalla en la recta final de campaña. En el espacio repiten que "el 30% del electorado" define su voto en los últimos días —aunque los expertos rebajan ese porcentaje a la mitad— por lo que creen que hacen falta mensajes "más políticos" para evitar que la derecha sume mayoría absoluta.

Uno de los elementos que Díaz ha introducido en esta etapa final de la campaña son los vínculos de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. Una amistad de la que se tiene constancia desde mitad de los 90 cuando el actual presidente del PP era número dos de Sanidad en el Gobierno de la Xunta. Precisamente fue en una entrevista con infoLibre cuando Díaz introdujo esta cuestión por primera vez en la campaña, un mensaje que desde entonces ha repetido casi cada día y que han hecho suyo otros miembros del espacio como el número uno por Murcia y coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna.

"El señor Feijóo tiene que explicar hoy la fotografía más deleznable de la democracia. Aún no ha rendido cuentas de sus imágenes con Marcial Dorado y esto tiene parte de la explicación con el planteamiento mediático que hizo en Galicia respecto de esta cuestión”, aseguró a este periódico. "No es solo una imagen, es que cuando Alberto Núñez Feijóo paseaba en yate con Dorado las madres de la lucha contra la droga estaban manifestándose y sus hijos muriendo". La amistad se conoció hace una década, pero el actual líder del PP ha tratado de esquivar el tema aludiendo a que tampoco era tan amigo de Dorado—pese a los numerosos viajes con él—y que no conocía sus vínculos con el narcotráfico. Un mensaje que repitió en el acto de Vigo del viernes, en el cebrado en el madrileño barrio de Villaverde el domingo y, de nuevo, este lunes.

Sumar convierte la confrontación con el PP en su bandera

Díaz cree que es vital que este mensaje cale frente a otros lemas muy asentados por la derecha como el que te vote Txapote y considera también importante contrarrestar los efectos negativos del cara a cara entre el líder del PP y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que el expresidente de la Xunta vertió unas cuantas falsedades que el socialista no pudo (o no supo) rebatir. Por ese motivo, Díaz también insiste en las "mentiras" de Núñez Feijóo, que a su juicio le inhabilitan para ser presidente.

Este lunes el discurso de la vicepresidenta segunda en el mitin de Pamplona ha girado en torno a esas mentiras, concretamente ha aludido a las palabras de líder de la oposición este lunes en TVE, donde ha asegurado que su formación siempre ha actualizado las pensiones conforme al IPC, una aseveración falsa que ha tenido que matizar después. "Desde aquí me dirijo a él y le digo que rectifique", ha solicitado Díaz, y a renglón seguido ha añadido que los pensionistas navarros tienen que votar a Sumar, que promete no aumentar la edad de jubilación más allá de los 65 años

Un argumento que también ha utilizado la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en el acto compartido con Díaz en Pamplona. "Lo que se opone el próximo domingo es la realidad o la mentira", ha lanzado en referencia al PP, una formación cuyo programa electoral, ha dicho es "el de la mentira". "El PP es el partido más corrupto de Europa y que juega más sucio con sus adversarios políticos, eso es lo que más me preocupa", ha asegurado.

Por ese motivo Belarra ha pedido que el voto se concentre en torno a Sumar, en una intervención en la que no ha hecho ninguna alusión directa a Díaz pero con la que sí ha compartido gestos de complicidad tanto antes como después del acto. La navarra, que por primera vez se presenta por la lista en Madrid en lugar de hacerlo por su propia comunidad, ha sugerido que los votos que vayan al PSOE el próximo 23J pueden acabar facilitando la investidura del candidato del PP, porque ya hay quien está pidiendo la abstención de los socialistas para no depender de Vox.

Díaz apela al voto femenino para lograr el vuelco de la izquierda

Tanto Sumar como el PSOE han tratado de aprovechar la coyuntura de los pactos entre PP y Vox en diversas autonomías y municipios para reivindicar la importancia del feminismo como eje central de la política. A juicio de Díaz, el feminismo "no es una guerra de sexos como dice Vox" sino que "es un movimiento emancipador". Alrededor de esta cuestión pivotó el acto organizado por Sumar el pasado martes. Huir de las guerras, dinamitar las trincheras y apartarse de los márgenes para salir a ganar, con "optimismo y esperanza", defendió Díaz. Un recorrido que debe acometerse, a su juicio, sin soltar la mano de los hombres. La ultraderecha, introdujo la candidata progresista, califica al feminismo como una contienda entre sexos. Así que Sumar propone una tregua: "No caigamos en esa guerra".

Sumar se ha embarcado en la tarea de revertir ese proceso de lo que consideran una devaluación del feminismo. La coalición quiere "interpelar a más gente desde el feminismo, convencer también a otras mujeres que no sean de izquierdas y a los hombres En esa línea, la vicepresidenta segunda asegurado que el voto femenino es clave para lograr esa "remontada" a la que apela constantemente: "No os creáis el relato de la derecha porque no van a ganar, el futuro de este país lo van a decidir las mujeres", ha insistido este lunes.

Las mujeres representan la mitad del electorado, así que su comportamiento electoral puede resultar decisivo el 23J, pero según apuntan los expertos "no hay una manera de votar marcadamente femenina", si bien que los datos demoscópicos sí que muestran la fortaleza del dique de las mujeres contra el avance de Vox. Es el partido estatal con menos mujeres en su electorado, aproximadamente 1 de cada 3 de sus votantes, y salvo algunas fluctuaciones, siempre han conseguido entre 20 y 40% veces menos de votos en este grupo demográfico.

Podemos y Sumar tratan de pasar página del conflicto interno

Este lunes se ha producido la primera foto de la campaña de la candidata de Sumar y la líder de Podemos en la tierra natal de esta última. Las tensas negociaciones entre el equipo de Díaz y el de Podemos para conformar la coalición se zanjaron con la exclusión de la número dos de Belarra y ministra de Igualdad, Irene Montero, de las listas. Se trata de una herida que sigue abierta dentro del espacio, tanto es así que Belarra ha reivindicado las leyes aprobadas por el departamento de Montero esta legislatura durante el mitin celebrado en Pamplona.

Previamente, Diaz y Belarra han protagonizado un paseo de media hora que ha comenzado en el Monumento de los Fueros y que ha acabado en el mirador del Caballo Blanco. Ambas, junto a la número uno de Sumar y actual eurodiputada de Podemos, Idoia Villanueva, buscaban escenificar el deshielo entre ambas fuerzas, aunque el acto ha sido breve. En estos últimos días desde otros partidos que integran la coalición como Más Madrid han acusado a Podemos de dejación de funciones esta campaña, aduciendo que intentarán hacerse de nuevo con el control del espacio si el resultado el 23J no es bueno.

Los morados se defienden y aseguran que han dejado el protagonismo a Díaz y a su equipo, que es quien ha diseñado la campaña y ponen de ejemplo el trabajo de algunos de sus candidatos, como su candidata en la Comunidad de Madrid y actual portavoz de vivienda, Alejandra Jacinto, la número uno por Granada, Martina Velarde o el citado Sánchez Serna (Murcia). Todas las partes coindicen en que es vital revalidar el Ejecutivo de coalición, aunque también admiten que si los números no dan el próximo domingo el escenario que se puede abrir en la coalición será más que complejo de gestionar, teniendo en cuenta que lo componen más de quince partidos.