"No estamos en guerra contra los hombres": Díaz entra en campaña con su feminismo "para el 99%"

"Ir juntas aunque tengamos miles de matices". Así ha resumido la vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, su línea de acción política en un movimiento que en los últimos años ha estado de todo menos unido: el feminismo. Díaz ha hecho un parón en Madrid de la campaña que le está llevando a recorrer varios puntos de la geografía española para defender que el feminismo "no está guerra con nadie" tampoco contra los hombres, sino que precisamente "gana libertades" también para ellos. "El feminismo no solo es un movimiento emancipador dirigido a la sociedad en su conjunto, también a los hombres", ha afirmado. Díaz ha criticado que formaciones como Vox denuncian una "guerra de sexos" que no es tal. "No caigamos en esa guerra", ha insistido.

El mensaje más repetido por la candidata de Sumar ha sido, precisamente, el de la unión "de las de abajo". "Caminemos a ese feminismo del 99% para no ir divididas", ha sostenido ante el auditorio del Teatro Pavón. "El feminismo pierde cuando se coloca en un rincón, en las trincheras, y gana cuando vamos a por todas, con optimismo y esperanza", ha reivindicado, apelando también a los hombres de la sala. "En el público tenemos a hombres que se suman a las libertades por las que venimos trabajando, hombres que combaten el machismo en nuestro país, hombres que combaten la homofobia", ha asegurado Díaz, que avanzó que "a partir del 23 de julio vamos a seguir trabajando junto a esos hombres para seguir ganando derechos".

Díaz también alegó que si da un paso adelante para concurrir el 23J es porque quiere que su hija Carmela "viva en un país libre" y que "si quiere ser hetero, trans o actriz, que lo sea". El riesgo, a su juicio, es que haya un gobierno liderado por PP y Vox que "derogue muchas normas" como la del matrimonio homosexual, la ley trans o la ley del aborto.

Para la también ministra de Trabajo "la mejor política feminista" es "subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" porque "beneficia mayoritariamente a mujeres": "Vamos a reducir la jornada laboral sin reducción salarial. Salir antes del trabajo, ganar tiempo para la vida es feminista y mejorar la sanidad pública es feminista", ha proclamado Díaz tras afirmar que el PP va a "volver a la austeridad" como ha señalado este martes el expresidente José María Aznar.

Un feminismo que interpele a los hombres

Acompañada de la portavoz de Feminismos, Igualdad y Derechos LGTBi de Sumar Elizabeth Duval, de la exdiputada en la Asamblea de Madrid Clara Serra, de la activista salvadoreña por los derechos de las trabajadoras del hogar y edil de Más Madrid Carolina Elías, y de la congresista colombiana Mafe Carrascal, todas ellas han abordado su visión sobre esta materia, que durante esta legislatura ha liderado la ministra de Igualdad, Irene Montero, apartada de las listas de la coalición. No ha habido ninguna alusión directa a Montero, pero sí un desmarque de su línea política en el ministerio de Igualdad.

A juicio de Duval, "el feminismo no es una batalla cultural, sino un proyecto de transformación social" que tiene que interpelar a todos, también a los hombres. Para la portavoz de igualdad de Sumar es importante destacar qué no es el feminismo, un lugar "pequeño" ni "estrecho" donde "cada vez cabe menos gente": "No es una batalla cultural ni identitaria", ha lanzado. Duval también ha lamentado que en 2023 siga recibiendo comentarios despectivos por tener como pareja a otra mujer. "Me parece muy triste que mi libertad no quepa en el modelo que plantea la derecha", ha resumido.

Serra, por su parte, ha incidido en que el feminismo debe recuperar esa "vocación de mayorías" que logró con convocatorias como la del 8M de 2018. "Ese ocho de marzo fue histórico porque mucha gente se unió a la lucha sin venir de ella", ha recordado. A su modo de ver, ese es el feminismo "para todo el mundo" que "está en condiciones de combatir a la extrema derecha". Una extrema derecha que, a su juicio, solo propone "penas, cárcel y sistema punitivo" en materia de violencia machista y que en realidad no se preocupa por las víctimas.

El discurso de la exdirigente de Más Madrid también ha girado en torno a ese feminismo del 99%, una idea sobre la que Serra ha teorizado en muchas ocasiones. "Tenemos que volver a demostrar que el feminismo también se dirige a los que dudan", ha afirmado. En ese sentido, ha señalado que, en el fondo, es un movimiento que cree que "las personas pueden cambiar" y ha recalcado que tanto el movimiento feminista como la izquierda comete un error si piensa "que hay luchas que son solo nuestras": "Si damos esa lucha de manera colectiva, vamos a ganar".

"Contra el sistema patriarcal"

Carrascal ha reivindicado la necesidad de un "feminismo popular, transversal a todos los sectores" y ha precisado que si bien el feminismo "no es una guerra contra los hombres" sí lo es "contra un sistema patriarcal que nos oprime". "No olvidemos que nuestras conquistas fueron gestadas por otras mujeres en el pasado. Y los derechos del futuro los conquistaremos nosotras luchando todos los días, por eso el feminismo debe ser intergeneracional", han sido las palabras de la colombiana.

Elías ha centrado su intervención en el hecho de ser una mujer migrante que lucha por los derechos de las empleadas del hogar. "Si algo tengo clarísimo es que las personas que somos de origen extranjero venimos a construir. No solo dejamos nuestra fuerza de trabajo, también a nuestras familias y territorios. No podemos seguir siendo señaladas por estos señoros que están tomando el poder. Queremos lo que todas quieren: una vida digna", ha zanjado.