IU, con un pie dentro y otro fuera de Sumar: sopesa si concurrir con Díaz tras la presión de sus federaciones

Izquierda Unida afronta una de sus decisiones más trascendentes. Este lunes se reunía la Coordinadora Federal del partido para debatir si concurrir o no con Sumar en las elecciones europeas, tras el malestar generado por la cuarta posición asignada al partido. Este cónclave se ha producido después de que federaciones como Madrid, Valencia o Galicia se hayan posicionado en contra de participar en una candidatura con la organización de Yolanda Díaz, aunque con la de Andalucía, la de mayor peso, al igual que la de Baleares y Asturias, abogando por aceptarlo. La dirección se inclina por el sí al ser el escenario "menos malo", en palabras de su secretario de organización, Ismael González, pero todavía no han tomado una decisión final. .

Esta lunes la federación de Madrid aprobó una resolución en la que consideran que la propuesta de Sumar es "inaceptable en términos programáticos, democráticos y de representación" y también lamentan que, a día de hoy, se "desconozcan los ejes programáticos esenciales" con los que van a acudir a la cita con las urnas en junio, una crítica que también comparten en la dirección federal. Es más, IU Madrid amaga con no coordinar la campaña en la región por Madrid, sea cual sea la decisión de los órganos federales, si no se somete a votación entre la militancia.

Madrid sigue así la línea de la coordinadora de Izquierda Unida en la Comunitat Valenciana (EUPV) que también aprobó una resolución el domingo en la que pedían rechazar el ofrecimiento de Sumar. Así, defienden ejercer su autonomía en coherencia "con los valores tradicionales de la organización“ y rechazan lo que son, a su juicio, las formas ”antidemocráticas“ de Yolanda Díaz, al tiempo que reclaman dejar de participar en las ”estructuras de Movimiento Sumar".

Con todo, desde IU destacan que si finalmente concurren con Díaz esto no implicaría una rendición absoluta de su formación a Sumar, ya que la idea de la organización es realizar una campaña independiente, dar todo el protagonismo a su candidato, Manu Pineda, y hacerlo "con recursos propios", según ha explicitado González, es decir, sin ceder cuadros a Sumar.

IU amaga con seguir a Compromís y no participar en la dirección de Sumar

La confección de esa lista , tras relegar a IU al cuarto puesto por detrás de los candidatos de Movimiento Sumar, Catalunya en Comú y Compromís, también ha llevado a la organización a dejar en el aire su participación en el proyecto de la vicepresidenta segunda, a escasos días de que se celebre la reunión del grupo coordinador —el órgano que elige a la Ejecutiva de Sumar y que está compuesto por un máximo de un 30% de representantes de otras organizaciones—. González señaló este lunes que su dirección deberá valorar si finalmente “va o no” a la cita del próximo sábado pese a que ya tienen aprobada una "composición de miembros".

Fuentes de la dirección de IU consultadas por infoLibre lamentan el "ninguneo" del equipo de Díaz pese a la "generosidad" demostrada por su organización, que desde el primer momento se involucró en la puesta en marcha de Sumar, no solo cediéndole sus cuadros y estructuras para las elecciones generales, sino también participando en la creación del partido. Un paso que, por ejemplo, no ha dado Compromís, a la que el equipo de Díaz le dio esa tercera plaza en la lista europea. La coalición valencianista únicamente participó en la alianza de las generales y desde el primer momento dejó claro que no iría más allá. Desde Sumar se defienden alegando que, a diferencia de IU, Compromís no cuenta con una cartera ministerial.

Además, estas mismas fuentes inciden en la cuestión del "arraigo". Es decir, en lo que IU aporta a Sumar como organización de carácter nacional, lo que, a su modo de ver, facilita también que Sumar tenga ya estructura en territorios como, por ejemplo, el País Vasco y también en otras comunidades donde tienen más peso, como Andalucía o Asturias. De hecho, el diputado obtenido por Sumar en las elecciones del pasado domingo, Jon Hernández, pertenece a la 'cuota' IU y es, a su vez, el secretario general del partido comunista de Euskadi. Desde Sumar, por su parte, señalan que el hecho de estar en coalición con Sumar les beneficia y la prueba es el escaño de Hernández que, según la dirección de Díaz, "no habría conseguido por sí solo".

Asumen que los resultados en Euskadi son "malos" y piden unidad

Sobre los resultados en Euskadi, IU también discrepa del optimismo exhibido por la organización de Yolanda Díaz. "Sumar no está consiguiendo ser espacio de aglutinación de las izquierdas y tampoco de las personas", afirmó González, que llamó a la reflexión tras perder cinco escaños respecto a los resultados de 2020. “Los resultados son malos para la izquierda transformadora. Se reduce la representación parlamentaria y tenemos que analizar cómo abordamos los procesos electorales", afirmó el secretario de organización.

Un resultado que IU achaca al hecho de concurrir por separado de Podemos, que con un 2,3% de los votos se quedó fuera del Parlamento vasco. “Siempre es mala noticia que la izquierda transformadora vaya dividida a los procesos electorales. El conjunto de actores tiene responsabilidad. Podemos, Izquierda Unida y Sumar. Tenemos que dejar de dar estos espectáculos a la gente y ponernos de acuerdo en torno a propuestas programáticas para tener procesos electorales unitarios", prosiguió.

Así, González incidió en que su valoración de los resultados es "crítica y autocrítica": "No podemos entender como buenos los resultados. Si en Sumar o en otras organizaciones quieren entender que son buenos, me parece legítimo, pero no lo compartimos”, añadió, incidiendo en que "los procesos de división de la izquierda no ayudan a obtener buenos resultados".

El mensaje del portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no pudo ser más distinto al del responsable de organización de IU. "Teníamos un objetivo, que era estar en las instituciones vascas. Ayer no estábamos y hoy estamos”, señaló en rueda de prensa, aunque también indicó que "no se conforman" y quieren ir "a mucho más". En privado desde la dirección de Sumar no ocultan su satisfacción por no haber repetido el escenario gallego, donde se quedaron fuera, por lo que pudiera haber implicado también para las catalanas y las europeas. Así, estas voces también insisten en que fue Podemos quien no quiso ir con su organización en Euskadi.

IU prepara la sucesión de Garzón y reclama "plantear" su "relación" con Sumar

Todo el debate que se está produciendo en IU llega en un momento complicado para la organización, ya que el próximo mes deberá escoger a la persona que sustituya a Alberto Garzón al frente del partido. Parecía que iba a ser una transición ordenada, con la ministra Sira Rego como favorita, pero a la competición también se ha unido Antonio Maíllo, excoordinador andaluz, que concita el apoyo de la mayoritaria federación andaluza y del PCE y José Antonio García Rubio, representante del sector crítico de IU.

En Sumar achacan, precisamente, a este proceso el malestar que se está trasladando de forma pública respecto a su organización y consideran que todos los candidatos buscan "reafirmarse" frente a una militancia que califican como "muy identitaria". Así, estas fuentes no se muestran preocupadas por las amenazas de IU, que este lunes ha llegado a decir que quieren "plantear" su "relación" con Sumar en la Asamblea que se celebrará el 18 y 19 de mayo.