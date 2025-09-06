Jaume Giró, último nombre del goteo de figuras de JxCat que han abandonado la política

La noticia saltaba el jueves poco antes de las siete de la mañana: Jaume Giró, exconseller de Economía y principal abanderado del sector pragmático del partido, abandonaba sus responsabilidades en la dirección de JxCat y su escaño en el Parlament por discrepancias con la línea seguida por la formación.

Con su adiós, Giró se suma al goteo de figuras destacadas de JxCat que han abandonado la política en los últimos meses, haciendo mayor o menor ruido y de la que forman parte los exconsellers Miquel Buch, Ramon Tremosa, Miquel Sàmper y el diputado David Saldoni.

"Hemos perdido la capacidad de ofrecer salidas políticas a todas estas personas", expresan fuentes de JxCat consultadas por EFE. "No estamos en condiciones de perder a nadie. Pero una cosa es ampliar la base, y otra compartir proyecto con gente en las antípodas ideológicas", inciden otras fuentes.

Tres exconsellers del sector "pragmático"

Aunque no todas las bajas responden a las mismas motivaciones, tres de los dirigentes destacados que han abandonado la política comparten un rasgo común: han sido exconsellers del Govern y se les consideraba del sector "pragmático" de la formación, el más afín a la antigua Convergència.

La primera baja sonada fue la del abogado Miquel Sàmper, que rompió el carné de Junts en febrero de 2024 por la "brecha ideológica y de formas" que le separaba del partido que preside Carles Puigdemont.

Considerado un perfil moderado dentro de la antigua CDC, Sàmper (Terrassa, 1966) llegó a ser conseller de Interior bajo la presidencia de Quim Torra y, en agosto de 2024, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo fichó como conseller de Empresa.

Sàmper había sustituido en Interior a Miquel Buch, que se dio de baja de JxCat a finales de 2024 tras una dilatada trayectoria que le llevó a la alcaldía de Premià de Mar, a la presidencia de la Asociación Catalana de Municipios y, finalmente, al Govern.

Cabeza visible de la corriente interna Moment Zero, formada por cuadros y dirigentes territoriales de la antigua CDC, durante muchos años Buch fue cercano al secretario general de Junts, Jordi Turull.

Aunque no ha roto el carné de partido, también se ha apartado de la primera línea el exconseller de Empresa Ramon Tremosa, eurodiputado de CDC durante más de una década.

Diputado en el Parlament y posteriormente concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Tremosa dejó a principios de año su acta para centrarse en sus responsabilidades como profesor en la Universidad de Barcelona, antes de fichar por Aena en febrero.

Un caso similar es el de David Saldoni, mano derecha de Turull, que el pasado mayo anunció que dejaba la política para iniciar una nueva etapa en el sector privado en Colombia, tras más de 20 años de carrera en la que fue alcalde de Sallent (Barcelona), presidente de la ACM y diputado en el Parlament; continúa como militante de Junts.

Caída en el ostracismo de los afines a Laura Borràs

En paralelo a este goteo de bajas, el sector de JxCat más unilateralista que se consideraba afín a la expresidenta del partido Laura Borràs también se ha ido viendo relegado de la primera línea y algunos de sus miembros han dejado la política.

El caso más llamativo es el del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que dejó su escaño en el Parlament en febrero de 2024 tras haber sido años atrás uno de los fichajes de relumbrón del partido.

Si del congreso de Junts en 2022 salió una Ejecutiva repartida a partes iguales -sobre el papel- entre los afines a Borràs y los más fieles a Turull, del congreso de otoño de 2024 salió una dirección alineada sin fisuras con Puigdemont y Turull, con Giró como voz discordante.

Quedaron fuera de la dirección dos exvicepresidentes del partido, Francesc de Dalmases y Aurora Madaula -esta última ha dejado la política activa-, además del exsecretario de Organización David Torrents, todos ellos cercanos a Borràs.

Entre las bajas destacadas y la pérdida de peso de otros actores, Puigdemont y Turull han afianzado su idea de partido, más cohesionado y en el que se desdibujan las "familias", con el borrasismo abocado a la irrelevancia.