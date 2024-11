Un juez admite la demanda del arzobispo de Burgos para desahuciar a las monjas de Belorado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Briviesca ha admitido a trámite la demanda de desahucio en precario presentada por el arzobispo de Burgos contra las exmonjas del Monsterio de Santa Clara de Belorado, que fueron excomulgadas el pasado junio tras su salida voluntaria de la Iglesia.

Según ha informado el Arzobispado en nota de prensa, el juzgado ha dado de plazo diez días para que las exreligiosas den contestación, al tiempo que se ofrece la posibilidad de celebrar una vista el 19 de diciembre. También se señala el 23 de enero de 2025 para la práctica del lanzamiento, en caso de no comparecer el demandado en legal forma, de acuerdo con la información facilitada por el Arzobispado.

Además, ha encomendado a la Guardia Civil la tarea de identificar a las personas que ocupan el inmueble, además de las propias exmonjas, pues la demanda incluye a toda persona que, como las excomulgadas, permanezca en el monasterio sin título legal ni autorización. Sin embargo, no afecta a las cinco monjas mayores, que no fueron excomulgadas al considerar que no tomaban parte del cisma religioso, y que actualmente constituyen la comunidad monásticas de Belorado, a ojos del Arzobispado, y residen legalmente en el convento, han apuntado.

El decreto de admisión a trámite, que ha sido comunicado al Arzobispado este mismo viernes, apunta igualmente que la oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.

El Arzobispado de Burgos ha indicado que la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la atención inmediata a las hermanas mayores en el mismo monasterio de Belorado, con el desplazamiento de hermanas procedentes de otros monasterios, en cuanto las exreligiosas no impidan su acceso. El pasado martes, a través de otro comunicación, el Arzobispado ya informó de que ante la baja laboral de la persona que cuida a las más mayores había contratado una persona para su atención, pero que cuando se personó en el convento no se le permitió la entrada.

Seis meses desde que estallara la crisis

Las exmonjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado, que incluye a las comunidades de Derio y Orduña, en Bizkaia, anunciaron el pasado 13 de mayo con un manifiesto católico y una carta su salida de la Iglesia católica.

El 29 de mayo el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, fue nombrado por la Santa Sede comisario pontificio, con plenos poderes económicos, inmobiliarios y religiosos sobre la comunidad, y remitió a diez de las quince religiosas carta para que se personasen en el tribunal eclesiástico para ratificar una por una su salida. Al no producirse, el 22 de junio, Iceta firmó los decretos de excomunión contra las diez religiosas, y su expulsión de la vida consagrada, con petición de abandono del monasterio de Belorado, que no se ha atendido por el momento.

El pasado 16 de septiembre, el arzobispo presentó la demanda de desahucio contra las diez exreligiosas, dos de las cuales han abandonado ya el convento por diferentes motivos; con la admisión a trámite comunicada este viernes, disponen de diez días para dar respuesta al juzgado.