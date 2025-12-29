La jueza de la dana accede a que Feijóo declare el 9 de enero de forma telemática

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha accedido a la petición que había hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de declarar de forma telemática como testigo el próximo 9 de enero.

Asimismo, la instructora pide que se comunique “nuevamente” al líder del PP “la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa, en el plazo de 3 días, los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra de la conversación” entre él y el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, aquel 29 de octubre de 2024.

Así lo ha notificado la jueza de Catarroja en un auto hecho público este lunes, en el que se señala que Feijóo podrá testificar desde su despacho en el Congreso de los Diputados.

Feijóo esgrimió el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a representantes políticos declarar desde el despacho o en la sede del órgano del que sean miembros.

En respuesta a esta petición, la jueza recuerda que otros testigos que "ostentan idéntico privilegio", como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acudieron a declarar de forma presencial, y que "efectivamente se han producido desplazamientos desde lugares más lejanos, y peor comunicados".

Sin embargo, la instructora señala que "esta juez no puede sino acceder a la petición formulada, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo", si bien recuerda a Feijóo que puede optar por acudir a declarar de forma presencial en la fecha señalada (9 de enero, a las 9:30 horas).

Los mensajes con Mazón

Sobre los referidos mensajes de Whatsapp, que mantuvo con el entonces president, Carlos Mazón, la instructora cree conveniente contar con la conversación completa, es decir, con las respuestas de Feijóo a los referidos mensajes "para que, de manera fehaciente, pueda verificarse dicha contextualización, en su contenido y en el momento de respuesta o comunicación ulterior".

Por ello, ordena que se comunique nuevamente al presidente del PP "la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa los mensajes que forman parte íntegra de la conversación" y que fueron remitidos por él mismo a Mazón el día 29 de octubre de 2024.

"Todo ello, partiendo de la absoluta voluntariedad en la aportación, así como de la manifestación expresada en el escrito presentado del deseo del testigo de colaboración con la instrucción", apunta la jueza, quien subraya en el mismo auto "la extrema gravedad de los hechos objeto de la investigación".