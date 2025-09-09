Junts confirma a Trabajo que mantiene su veto a la reducción de jornada

Junts per Catalunya ha trasladado al Ministerio de Trabajo que va a mantener su enmienda a la totalidad del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, con lo que la norma será devuelta al Gobierno con los votos de JxCat, PP y Vox, sin que pueda continuar su trámite parlamentario.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Trabajo y recoge EFE, que entiende que la norma "está ganada en la calle", aunque no consiga superar el debate del miércoles. En declaraciones a la Cadena Ser, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado en la noche del lunes que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, pero que "hay grupos políticos que no quieren facilitar la vida a los trabajadores de este país".

"Es una alianza contranatural de derechas contra los derechos de las personas trabajadoras", ha asegurado Pérez Rey, que ha defendido que el Ministerio ha tramitado el proyecto con flexibilidad y disposición al diálogo.

Rechazo de Junts

El Gobierno aprueba el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 37,5 horas semanales Ver más

JxCat ha comunicado al Gobierno su decisión horas después de que el vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, acusara a Sumar de haber "provocado que se tenga que negociar aceleradamente" por un error de procedimiento en la junta de portavoces.

Rius ha asegurado además que JxCat ve "un riesgo" en la propuesta de Yolanda Díaz: "Que queriendo reducir la jornada laboral haya trabajadores que puedan pasar de 40 horas a 0 porque puede suponer el cierre de empresas en Cataluña", ha opinado. Según ha explicado, su formación no ha recibido "ninguna propuesta" que incluya una mejora de los salarios y que no ponga "en riesgo el futuro de las empresas".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha revelado este lunes que ha hablado directamente con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, de cara a la próxima votación del miércoles sobre la reducción de la jornada laboral, aunque finalmente las negociaciones no han dado sus frutos.