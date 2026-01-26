Podemos lleva a la Fiscalía a un colegio concertado de Zaragoza por un acto franquista

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática por la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del Colegio San Vicente de Paúl, un centro educativo concertado de Zaragoza.

Goikoetxea ha explicado a los medios, tras presentar la denuncia en Zaragoza, que el acto tuvo lugar el pasado 29 de noviembre de 2025 organizado por la Fundación Nacional Francisco Franco y que podría ser constitutivo de una infracción de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Es una "anomalía democrática", según Goikoetxea, que un colegio que recibe fondos públicos pueda acoger estos actos de exaltación de la Dictadura.

Según el escrito presentado, la cesión de las instalaciones no respondió a ninguna actividad académica o educativa neutral, sino a "un favor personal de la dirección del centro", algo que para Podemos es "incompatible con los valores democráticos que deben regir el sistema educativo". El centro se justificó después de que el medio digital Arainfo pidiera explicaciones. Después de insistir, el centro negó rotundamente que el acto se hubiera celebrado en sus instalaciones. Cuando el medio les mostró las pruebas que habían recabado, finalmente admitieron lo que había sucedido y argumentaron que se trataba de un "favor entre dos personas particulares, dada la premura que manifestó una de ellas". Además argumentaron que su celebración no figuraba en el registro oficial debido a que se trataba de un "día festivo".

"La exaltación del franquismo no es libertad de expresión, es una vulneración de la ley y de los derechos humanos. La democracia no puede financiar ni mirar hacia otro lado cuando esto ocurre", insisten desde la formación morada. Goikoetxea ha señalado la "responsabilidad política" del Gobierno central sobre la situación acontecida y ha considerado que estos actos son posibles "por la cobardía del Gobierno PSOE-Sumar, que lleva tres años sin aplicar la ley de memoria democrática estatal, la cual permite extinguir fundaciones que exalten el franquismo."

Podemos argumenta que si la ley de memoria democrática se hubiera aplicado con la firmeza necesaria, esta fundación "hoy sería solo un mal recuerdo". Desde el partido lamentan que la Fiscalía no haya actuado de oficio y en su escrito piden la apertura de diligencias de investigación para depurar las responsabilidades penales o administrativas de las personas físicas o jurídicas implicadas. "Los derechos humanos no se interpretan: se garantizan. Si una ley no está sirviendo para hacerlo, el Gobierno tiene la obligación de actuar", ha explicado Pilar Gimeno, responsable de Memoria Democrática de Podemos Aragón.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, por su parte, ha considerado que la cesión de las instalaciones de colegio para este "acto infame de exaltación de la figura del genocida dictador Franco y de su régimen asesino es algo que a día de hoy constituye delito y que no puede quedar impune". Y tampoco, ha insistido, puede volver a repetirse en ningún otro centro financiado con dinero público en España.

"Esperamos que los responsables se sientan en el banquillo y sean juzgados y en su caso, condenados por ello", ha recalcado. Fernández ha aludido también a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que "tiene que saber en todo momento para qué se utilizan los centros concertados a los que se les da dinero público".