Marlaska niega que el CNI avisara de una entrada masiva en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no emitió ningún informe ni aviso que advirtiera de una posible entrada masiva de personas en Ceuta como la registrada la pasada semana, ni siquiera de una situación similar a la ocurrida en 2021.

Marlaska ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa después de participar en la reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la Unión Europea, convocada a raíz de la crisis en la ciudad autónoma.

Tras elogiar el trabajo del CNI y de los servicios de información, el ministro ha recalcado que, de haber existido una alerta sobre un episodio comparable al de 2021, cuando unas 10.000 personas entraron en Ceuta, esta habría llegado a las más altas instancias del Estado. “Eso no ocurrió”, ha afirmado.

70.000 personas han regresado a Marruecos

El titular de Interior también ha indicado que 70.000 de las 72.000 personas que entraron en Ceuta la pasada semana ya han regresado a Marruecos. Según ha explicado, se estudiarán los casos restantes para devolver a quienes no tengan derecho a permanecer en España.

Los ministros europeos han trasladado durante la reunión su “firme solidaridad” con España y han reconocido el trabajo realizado durante la crisis. También han defendido la necesidad de seguir combatiendo las redes de tráfico de personas y de mejorar la capacidad de prevención ante situaciones similares.

Marlaska pide a Italia que retire los controles

Marlaska se ha mostrado además confiado en que Italia levante “a la mayor brevedad” los controles establecidos en las fronteras aéreas y marítimas interiores con España. El ministro considera que estas medidas carecen “absolutamente de necesidad y de proporcionalidad” y ha asegurado que el espacio Schengen no ha estado “ni en mínimo peligro” por la crisis de Ceuta.

El responsable de Interior ha recordado que España recibe movimientos migratorios secundarios procedentes del este de Europa y que, pese a ello, no ha impuesto controles en sus fronteras interiores.

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Según Marlaska, el ministro italiano reconoció durante la reunión el trabajo desarrollado por España, aunque no confirmó expresamente que los controles fueran a retirarse. “Espero que los levante a la mayor brevedad”, ha insistido.

Defensa de la atención a los menores

El ministro también ha defendido que en España se están respetando los derechos fundamentales de los menores, de las personas vulnerables y de los adultos que llegaron a Ceuta, después de que varias ONG presentes en la ciudad denunciaran un trato inhumano.

Marlaska ha admitido que durante el primer día pudieron producirse algunos “desajustes”, pero ha afirmado que fueron resolviéndose y que las autoridades están ofreciendo una respuesta “razonablemente inmediata a cualquier contingencia”.