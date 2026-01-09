El ministro de Exteriores José Manuel Albares responderá las preguntas de Los Desayunos del Ateneo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa este 12 de enero en Los Desayunos del Ateneo, donde será entrevistado por el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y los periodistas Javier Casqueiro y Paula de las Heras. El encuentro se produce en un momento de escalada de tensión histórica en América Latina tras la ofensiva militar estadounidense en Venezuela que se saldó con el secuestro de Nicolás Maduro. Este hecho ha supuesto la reconfiguración de la diplomacia regional y ha abierto un intenso debate en Madrid y Bruselas sobre la respuesta europea a la intervención de Washington en Venezuela y sus consecuencias sobre la estabilidad hemisférica, los derechos humanos y la legalidad internacional.

Al mismo tiempo, España se encuentra inmersa en un debate profundo sobre su papel en el contexto de la guerra en Ucrania, donde tanto el Gobierno como sus socios parlamentarios discuten la posible participación de tropas españolas en una misión de paz europea una vez alcanzado un alto el fuego. Estas conversaciones empiezan a marcar las prioridades de política exterior y defensa de la UE, y sitúan la cuestión militar y la solidaridad europea como ejes de discusión.

En Oriente Medio, la delicada situación humanitaria en la Franja de Gaza continúa tras un frágil cese al fuego, con informes recientes que dan cuenta de víctimas civiles —incluidos niños— a causa de recientes ataques aéreos de Israel. Organizaciones internacionales alertan además sobre las condiciones extremas que sufren millones de desplazados y la necesidad urgente de una solución pacífica duradera.

Este desayuno del Ateneo, por tanto, no será solo un espacio de intercambio de declaraciones, sino un foro para abordar cómo España afronta estos complejos desafíos multilaterales: la defensa del derecho internacional, la cooperación europea en materia de seguridad, la respuesta a crisis humanitarias y la urgente necesidad de políticas exteriores que protejan los derechos y la dignidad de las poblaciones afectadas.

